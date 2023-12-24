الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مسئولو الإسكان فى جولة تفقدية بمدينة الشيخ زايد لمتابعة المشروعات الجارية

خلال الجولة
خلال الجولة

قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمدينة الشيخ زايد، لمتابعة المشروعات الجارية، يرافقه مسئولو الهيئة، والمهندس أحمد محمد عبدالرازق، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز، والمشروعات.

وتفقد مسئولو الإسكان أعمال تنسيق الموقع والطرق بكمبوند جنة ٢ بمنطقة توسعات المدينة، المضافة بالقرار الجمهوري رقم ٢٣٠ لسنة 2017، للوقوف على نسب الإنجاز بالأعمال الجارى تنفيذها بالمنطقة.

وخلال الجولة، أشاد مسئولو الإسكان بمستوى التنفيذ، ونسب الإنجاز، حيث أكد رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد أنه تم التشديد على الشركات العاملة بالمشروع، لتكثيف العمل وزيادة نسبة الإنجاز.

ثم توجه مسئولو الوزارة إلى جولة تفقدية بعددٍ من أحياء المدينة، لمتابعة أعمال الزراعة، والنظافة، ورفع كفاءة الطرق.

واختتم مسئولو الإسكان الجولة التفقدية بالمرور على الأعمال الجارية بمنطقة امتداد المدينة بالقرار الجمهوري رقم ٧٧ لسنة 2017، حيث تفقدوا أعمال المرافق الجارية بالمنطقة، والتي تشمل خط المياه الرئيسي قطر 1200 مم المغذي لمنطقة التوسعات لتغذية مشروع جنة 3 وبعض المشروعات الاستثمارية بتكلفة تعاقدية 185 مليون جنيه، حيث قامت الشركة المنفذة بتنفيذ شبكة المواسير بالقرب من مشروع جنة (3) بالمنطقة، وجارٍ استكمال تنفيذ الأعمال.

ووجّه المهندس عبدالمطلب ممدوح مسئولي جميع الشركات العاملة بالموقع بضرورة تكثيف الأعمال على مدار الساعة، لسرعة الانتهاء من أعمال توصيل المرافق للامتداد في موعد أقصاه 6 أشهر.

وعلى صعيد آخر، قال المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إنه تم شن حملة مكبرة بالتعاون مع شرطة التعمير بالمدينة، لضبط وصلات المياه الخلسة بالحى الخامس بالمجاورة 28، والمستثمر الصغير، وأسفرت الحملة عن فصل 22 وصلة مياه غير قانونية "خلسة"، والتحفظ على معدات، وإيداعها مخازن الجهاز.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم تحرير محاضر فورية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، وإعادة احتساب معدلات الاستهلاك طبقًا للوائح والإجراءات المنظمة فى هذا الشأن.

وأضاف المهندس محمد خلف الله أنه تم شن حملة مكبرة لإزالة المخالفات والإشغالات بالمدينة، بالتنسيق بين الجهاز وشرطة التعمير، وأسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة أمام المحال التجارية بالحى الثانى، ومنطقة مركز الحى الثانى، والموقف الشرقى، بالإضافة إلى رفع جميع الإشغالات والتعديات المقامة من أصحاب الكافتيريات، والمحال التجارية على المسطحات الخضراء، وكذا إزالة الإشغالات الموجودة على الأرصفة، حيث تم تحرير 25 محضر مخالفة إشغال، والتحفظ على عددٍ كبير من المضبوطات وإيداعها بمخازن الجهاز.

وقال إن الحملة تمت بحضور المهندس عاصم اللبان، المشرف على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، واللواء ياسر شحاتة، مدير إدارة الأمن بالجهاز، والرائد أحمد خطاب، رئيس قسم شرطة التعمير، ومسئولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز.
 

المهندس عبد المطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية التنمية وتطوير المدن جولة تفقدية الشيخ زايد

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