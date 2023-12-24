الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مركز صلة التابع للكنيسة الأسقفية ينظم حفلًا لموسيقى الميلاد

حفلًا لموسيقى الميلاد
حفلًا لموسيقى الميلاد

نظم مركز صلة الثقافي التابع لكنيسة يوحنا المعمدان  الأسقفية بالمعادي، حفلًا لموسيقى الميلاد، وذلك تحت عنوان "السلام"، بحضور مجموعة من سفراء الدول مختلفة.

أهمية السلام في حياتنا

افتتح الحفل القس أسامة فتحي راعي كنيسة يوحنا المعمدان الأسقفية بالمعادي، مُرحبًا بالحضور، إذ تحدث عن أهمية السلام في حياتنا، قائلًا إن السلام هو عطية من الله، ويجب أن نسعى لتحقيقه في حياتنا اليومية، كما علمنا السيد المسيح، مضيفًا إن ميلاد المسيح يمثل لنا السلام والرجاء.

تناول الحفل مجموعة من ترانيم وأغاني الميلاد، بقيادة داليا فريد فاضل، بمشاركة مجموعة من العازفين والمغنين والمرنمين من مختلف البلاد والثقافات، قدمت الفرقة مجموعة من موسيقى الميلاد بلغتها المختلفة.

 

اُختتم الحفل بكلمة شكر من داليا فريد فاضل، لجميع المشاركين في الحفل، والذي أتى تزامنًا مع أعياد الميلاد.

تزامنًا مع أعياد الميلاد.. الكاتدرائية الأسقفية بالزمالك تستضيف حفل الجامعة الأمريكية

كما استضافت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك الحفل الموسيقي التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة، تحت عنوان "المسيا"، بحضور الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وذلك تزامنًا مع أعياد الميلاد.

تناول الحفل مجموعة من موسيقى الميلاد، للمؤلف الموسيقي جورج فردريك هاندل، بقيادة المايسترو جون بابوكيس، ومصاحبة آلة البيانو مع العازف مينا حنا.

شارك في الحفل كورال القاهرة، وأوركسترا القاهرة السيمفوني، إذ يعد هذا الحفل ضمن مجموعة حفلات تستضيفها الكنيسة الأسقفية في فترة أعياد الميلاد.

كما احتفلت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر بميلاد المسيح على أضواء الشموع، حيث أنه احتفال تقيمه الكنيسة سنويًا على ضوء الشموع قبيل الكريسماس، وذلك عبر مجموعة من الترانيم باللغتين العربية والإنجليزية، وقراءات من الكتاب المقدس، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك
وقال الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية فى كلمته إن المسيح دُعىّ إسمهِ رئيس السلام، إذ جاء ليعطي شعبهُ السلام ويكون مرشدهم.
وذكر رئيس الأساقفة أنه من الممكن أن نواجه صعوبات في الحياة، ولكن جاء الله ليعيننا على تخطي هذه الصعوبات، مضيفًا إن المسيح لديه خطة لحياتنا، حيث أن كل شئ يحدث في الوقت المناسب الذي يختارهُ الله.  

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