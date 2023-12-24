الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار سقوط أجزاء من عقار قديم بمنطقة الجمرك بالإسكندرية

عقار قديم
عقار قديم

قررت نيابة  الجمرك بالإسكندرية تشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار سقوط أجزاء من عقار بناء قديم بشارع سيدي خضر الطعان، وذلك بسبب الطقس السيئ وهطول الأمطار على المحافظة، دون إصابات بين المواطنين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على ملف العقار لفحصه، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

بلاغ بسقوط أجزاء من عقار

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط أجزاء من العقار رقم 2 سيدي خضر الطعان، وانتقل مسئولو الحي ووحدة الإزالة على الفور إلى موقع العقار بنطاق الحي.

العقار صادر له قرار هدم جزئى

وبالانتقال والفحص تبين أن العقار مكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية، وصادر له قرار رقم 44 لسنة 2022 بالهدم الجزئي للطابق الرابع وترميم من الأرضي حتى الدور الثالث، وسقوط جزء من شرفة الطابق الرابع دون إصابات بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة، وعلى الفور تم اتخاذ اللازم حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

وكان طريق الكورنيش بمنطقة سيدى بشر قد شهد انهيار شرفة عقار قديم بسبب هطول الأمطار الغزيرة، فيما وضعت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المنتزه أول الحواجز الحديدية حول العقار لحماية المارة من الأخطار.

وفى منطقة محطة الرمل تسببت الرياح الشديدة والأمطار في سقوط شجرة بشارع الغرفة التجارية دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية.

سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار أجزاء من عقار قديم بمنطقة الجمرك

كانت قد قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار أجزاء من عقار قديم مكون من 4 طوابق، دون حدوث أي إصابات أو خسائر في العقارات المجاورة، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار انهيار العقار والتحفظ على ملف العقار لفحصه وسؤال شهود العيان.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ بانهيار العقار رقم 4 شارع ابن جبير، دون حدوث إصابات، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم ومسئولو الحي ووحدة التدخل السريع إلى موقع البلاغ.

 

تشكيل لجنة هندسية سقوط أجزاء عقار قديم غرب الاسكندرية الجمرك

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