يصاب الكثير من الناس بـ برودة اليدين والقدمين في فصل الشتاء دون معرفة الأسباب الصحية للشعور بهذا الإحساس.

وتجلب أشهر الشتاء من أواخر أغسطس إلى أوائل سبتمبر تغيرات موسمية مع زيادة في مستويات معدل ضربات القلب، ويحدث هذا بوتيرة بطيئة لبضعة أسابيع ويظل مرتفعًا مع اقتراب شهر الشتاء من نهايته ويتسبب في برودة اليدين والقدمين في فصل الشتاء، والتي تستمر حتى بعد الجهود المستمرة لتدفئتها، يمكن أن تتحول إلى مشكلة خطيرة إذا تركت دون مراقبة، وإليكم التفاصيل وفقًا “gigadocs”.

ظاهرة شائعة

تعتبر برودة اليدين والقدمين في الشتاء ظاهرة شائعة عندما نتعرض لبرد الشتاء، تنقبض الأوعية الدموية في الأطراف في فصل الشتاء البارد، يتأكد جسمنا من وصول الدورة الدموية السليمة إلى أعضائنا الحيوية لإبقائها دافئة في هذه العملية، فإنه يغير كمية الدم المتداولة في أيدينا وأقدامنا مما يجعلها باردة.

انخفاض الدورة الدموية في الساقين واليدين هو السبب وراء برودة اليدين والقدمين في الشتاء والذي يحدث بسبب آلية الدفاع عن النفس في الجسم والتي تنظم درجة حرارته الأساسية.

أسباب برودة اليدين والقدمين في فصل الشتاء

1 - التغيرات في درجات الحرارة

يمكن أن تتراوح أسباب برودة اليدين والقدمين بين التغيرات في درجات الحرارة واختيارات نمط الحياة والتقلبات الصحية، سبب آخر هو التوتر والقلق والتوتر، لا بد أنك لاحظت برودة اليدين والقدمين المتعرقة عندما تكون متوترًا وقلقًا للغاية.

2 - الدورة الدموية

سبب شائع آخر لبرودة القدمين غالبًا ما يعاني الأشخاص الذين يعانون من ضعف الدورة الدموية عندما لا يصل الدم الدافئ إلى أطرافهم، مما يتسبب في إصابتهم بالبرد.

3 - التدخين

غالبًا ما يشتكي المدخنون من برودة اليدين والقدمين، لأن التدخين يجعل من الصعب وصول الدم إلى اليدين والقدمين.

4 - ارتفاع مستويات الكولسترول

ارتفاع مستويات الكوليسترول قد يؤدي إلى تكوين لويحات داخل الشرايين مما يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية في الساقين واليدين.

5 - فقر دم

فقر الدم قد يسبب أيضًا برودة اليدين والقدمين، إذا كان لديك برودة في اليدين والقدمين، فتأكد من فحص تعداد الدم وتشمل الأسباب وراء فقر الدم فيتامين ب 12، أو حمض الفوليك، أو نقص مستويات الحديد أو أمراض الكلى المزمنة.

6 - السكري

الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري معرضون بشكل متزايد لخطر ضعف الدورة الدمويةـ يؤدي مرض السكري إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم مما يؤدي إلى ضيق الشرايين مما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى الأنسجة.