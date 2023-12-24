"المجد لله في الأعالي".. انطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد في الكنائس اليوم

تستعد الكنائس التي تتبع التقويم الغربي ، للاحتفال بعيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر 2023، ويترأس الأساقفة صلوات القداس الإلهي مساء 24 ديسمبر 2023.

و تزينت الكنائس التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد وفقَا للتقويم الغربي بأضواء الميلاد، ووضعت في باحاتها الخارجية "ماكيت" لمزود البقر الذي ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد.

وزارة الداخلية تكثف استعداداتها الأمنية لاستقبال قداس العيد

فيما كثفت وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية لاستقبال قداس العيد ونشرت الحواجز الحديدية أمام مقرات الكنائس التي يقام فيها القداس مساء اليوم الأحد، تمنع مرور السيارات في محيط الكنائس إذ تسمح للمارة بالدخول مترجلين عبر بوابات إلكترونية وأجهزة كشف المعادن مستعينة بالشرطة النسائية لتفتيش السيدات.

و في التاسعة من مساء الأحد تدق أجراس الكنائس الغربية، إيذانًا ببدء قداس عيد الميلاد المجيد وفقَا للتقويم الغربي، مثل كنائس الأقباط الكاثوليك والأرمن الكاثوليك والروم الكاثوليك والكلدان والكنيسة الأنجليكانية الأسقفية، والتي يترأسها رؤساء تلك الكنائس.

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر

ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، مساء اليوم الأحد، قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، بحضور مطارنة الكنيسة الكاثوليكية من بينهم الأنبا باسيليوس مطران سوهاج، والأنبا بطرس مطران المنيا، والانبا باخوم المعاون البطريركى والانبا توماس مطران الجيزة والأنبا دانيال لطفي مطران أسيوط.

ويُشارك فى حضور القداس الإلهى لتقديم التهنئة مندوبًا من رئاسة الجمهورية، ومندوبًا عن وزارة الداخلية، ومندوبًا من الأمن الوطنى، وعددًا من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، ويستقبل بطريرك الأقباط الكاثوليك قبيل بدء طقس صلوات العيد، المهنئين بالعيد، على أن تنطلق صلوات العيد بعدها بالكنيسة الرئيسية بكاتدرائية العذراء مريم بمدينة نصر، إذ تدق أجراس الكاتدرائية معلنة بدء قداس عيد الميلاد، والتى يدخل على أثرها البطريرك إبراهيم اسحق بطريرك الكاثوليك فى مصر وخلفه مطارنة الكنيسة وكهنتها والشماسة يرتدون الملابس الكهنوتية، الأبيض والتاج الذهبي للبطريرك والأبيض بالشرائط الحمراء والذهبية، فيما يبدأ طقوس صلوات القداس الإلهي وترتل الألحان الخاصة بالعيد مثل ألحان بشارة الملاك للعذراء وملاك المسيح فى بيت اللحم، وألحان فترة الميلاد.

نرفع صلاتنا من أجل وقف الحرب والدمار والآلام في كلّ مكان

وفي رسالته لعيد الميلاد قال بطريرك الكاثوليك نرفع صلاتنا من أجل وقف الحرب والدمار والآلام في كلّ مكان، ونوجّه النداء إلى كلّ من يحمل أمانة المسؤولية في العالم إلى التحرّك بعزم لإرساء أسس السلام والعدالة وحماية حياة الناس وحفظ كرامتهم.

كما نوجّه الشكر إلى كلّ من مدّ يده للتخفيف عن معاناة كلّ المهجرين واللاجئين، إلى كلّ من ساهم في نشر وتعزيز قيم التسامح وقبول الآخر والاحترام المتبادل والتلاقي والتضامن في إطار من الوحدة والتنوّع لبناء أسس متينة لمجتمع مدنيّ يشرّف بلدنا ويخدم مواطنيه. تـتحوّل أمـانـة المسؤولية إلى رسـالـة تـعبّر عـن مشيئة الله لنا، وعـلینا تـفعیلھا بـفرح لتتحوّل إلى منبع خیر وسلام وازدهارها.

نرفع صلاتنا متّحدين مع قداسة البابا فرنسيس وأصحاب الغبطة بطاركة الشرق الكاثوليك نهنئ كل الذين يحتفلون بعيد الميلاد من اليوم وكلّ الأيام المقبلة متمنيين أن يغمر فرح المسيح قلب كلّ إنسان.

مضيفًا نصلّي من أجل وطننا الغالي مصر، ومن أجل سيادة رئيس الجمهوريّة عبد الفتاح السيسي وكلّ المعاونين له في خدمة الوطن، ونقدّم لسيادته التهاني باختيار الشعب له لخدمة جديدة من أجل مواصلة العمل لخير بلادنا العزيزة وازدهارها.

الربان فيلبس عيسى راعي الكنيسة السريانية يترأس قداس الميلاد في غمرة

أما بالنسبة للكنيسة السريانية بمصر فيترأس الربان فيلبس عيسى راعي الكنيسة السريانية بمصر، قداس عيد الميلاد المجيد، بمقر الكنيسة السريانية بغمرة، وذلك في الثامنة مساء الأحد يأتي ذلك وسط أجواء احتفالية تملؤها الفرحة بين المصلين بعد أن يستقبل الربان القيادات والمسؤولين من كبار الزوار والموفدين من قبل الدولة والأزهر الذين يحضروا للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وقال الربان فيلبس عيسي في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، عن رسالته للعيد هوذا يعود علينا العيد السعيد عيد الميلاد حاملًا معه أضواء الفرح والرجاء والتجديد فرح في وسط أحزان العالم الكئيب، والرجاء في أجواء يسودها اليأس، والتجديد مع الشيخوخة التي أصابت نفوسنا.

وتابع: تعود الأعياد المجيدة مجددًا تبث فينا روح البهجة والرؤية الجديدة و الثقة بعمله الذي قام به من أكثر من ألفي سنة، نور المغارة اشرق في ليل حالك شديد البرودة ومليء بالمخاوف والاضطرابات، اشراقة جديدة في حياة البشرية بعثت الحب والسلام والبهجة والخلاص

فمع هذا القدوم الرهيب، نحتفل اليوم ككنيسة بفرحة كبيرة تملأ قلوب المؤمنين بولادة الحياة الذي ظهر بالجسد تولد الكنيسة ولادتها الروحية وتتجدد يوما بعد يوم بتهليل الملائكة صارخة قائلة " هلم تعال أيها المخلص العظيم، يا رجاء كل الأمم، وفرح كل الحزانى، وخلاص كل المتعبين، اشعل برودة إيماننا وأطفئ نار حروبنا، وازرع سلامة وأمنك المسكونة كلها. نحن بأشد الحاجة إليك اليوم أكثر من كل يوم.



بطريرك الروم الأرثوذكس يترأس قداس العيد بكاتدرائية القديس نيقولاوس بمنطقة الحمزاوى صباح غد



أما بالنسبة لكنائس الروم فيترأس البابا ثيؤدوروس الثانى، بطريرك الروم الأرثوذكس بالإسكندرية وعموم إفريقيا، قداس العيد بكاتدرائية القديس نيقولاوس بمنطقة الحمزاوى بمنطقة الأزهر في التاسعة والنصف صباح الاثنين، 25 ديسمبر 2023.

وقال البابا ثيؤدوروس الثاني في نص رسالته بعيد الميلاد، يغمرنا الفرح والابتهاج بهذا اليوم العظيم يوم ميلاد السيد المسيح فنحن نهتف قائلين" المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة" إن الملائكة والقديسين الذين ظهروا ليلة ميلاد الرب العلي فوق مغارة بيت لحم منذ عقود يسبحونه ويمجدونه حتى اليوم.

وتابع: إن الطلب العالمي الخالد والمتفق عليه والنابع من قلوبنا منذ قرون عديدة ومع أمنيات عيد الميلاد المجيد بأن يعم العالم السلام والسعادة هنا تأتي سخرية القدر حيث ينتشر الأن الخوف والقلق والرعب في جميع أنحاء العالم وذلك بعد تصاعد حدة الأحداث المأساوية في الشرق الأوسط فعندما يقتلع عدد لايحصى من الأشخاص أوطانهم ويزج بهم في طريق اللجوء المرير دون التفكير برحمة أو إنسانية في عواق مثل هذه الأفعال أننا نتألم حقًا وبشكل لا يمكن وصفه أو التعبير عنه من عبارة على الأرض السلام الغير مطبقة في ظل هذه الظروف الصعبة.



وأوضح على مدار واحد وعشرون قرنًا تلك الفترة التي تفصلنا زمنيا عن هذا الحدث الجليل وهو يوم التجسد الإلهي لربنا يسوع المسيح والذي لم يتكرر مرة أحري نتذكر ملايين الأشخاص الذين ضحوا بأنفسهم وزج بهم في حروب عديدة وأريقت أطنان من الدماء في ساحات القتال فصفحات التاريخ لا تعد و لا تحصى بتلك الأحداث الدموية المؤسفة التي يخجل البشر من سردها على مر العصور.

كما يترأس قداس عيد الميلاد، المطران كريكور اوغسطينوس كوسا، أسقف الاسكندرية للأرمن الكاثوليك، بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع للأرمن بمصر الجديدة بحضور عدد من أبناء الكنيسة.

أما عن أستعدادات الطائفة لعيد الميلاد فقال في تصريحات له، أنه تم تجهيز مزود عيد الميلاد لكي يتم إدخال الفرحة الميلاد إلى قلوب الجميع ونعيش أحداث الميلاد وخاصة إلى قلوب الأطفال، بالإضافة إلى أنه يتخلل القداس رسالة رعوية عن عيد الميلاد لكي نعيش مع الكنيسة مع الأنشطة الرعوية كلمة الله .

المطران سامي فوزي يترأس احتفالات الكنيسة الأسقفية بمصر



بينما يترأس المطران سامي فوزي، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى، قداس عيد الميلاد بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك في الثامنة ، الأحد المقبل.

ويحضر القداس عدد من الشخصيات العامة والدبلوماسية، كما توفر الكنيسة خلال قداس العيد خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة وتخصص ركنًا للصم وضعاف السمع داخل كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، التي يترأس فيها الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة الكنيسة صلوات عيد الميلاد المجيد، بالإضافة إلى شاشات لعرض وبث قداس عيد الميلاد المجيد.

ومن جهتها، تنظم كاتدرائية القديس يوسف المارونية، مساء غدَا الأحد، احتفالية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وتبدأ الاحتفالات بالقداس الإلهي، إذ يترأس المطران جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية بمصر، القداس الاحتفالي في كاتدرائية القديس يوسف المارونية، مساء الأحد.

ووجه المطران جورج شيحان مطران القاهرة لمصر والسودان والزائر الرسولي على شمال أفريقيا، رسالته بعيد الميلاد قائلًا: ولد لنا اليوم مخلص، لنفرح! لا مكان للحزن في هذا النهار الذي فيه تُولد الحياة، تُبيد خوف الموت، وتغمُرنا بالفرح، يُعطينا الوعد بالأبدية.

وتابع: حدث التجسد هذا، هو حدث تاريخي عمره أكثر من ألفي سنة، و" اليوم " هناك علامات كثيرة لحضور الله في حياة كل منا، وتجسد يسوع إذًا هو حدث يومي يشعر به الإنسان في كل لحظة إن هو كشف مجده من خلال العلامات التي يعطيه إياها الرب. أما المشكلة فتكمن في أننا نريد علامات باهرة وخوارق فائقة الطبيعة، وهذا لا يستعمله الله في غالب الأحيان. بالمقابل إن الله يكشف لك سره في كل يوم من خلال الأحداث التي تمّر في حياتك الطبيعية.

وأضاف فلنكن متيقظين، لأن الله يعطينا علامات كثيرة في حياتنا، فلننظر إليها بإيمان، متسلحين بكلمة الله في الإنجيل، فنختبر تجسده ونصبح بذلك مبشرين وشهود لحضور الله في وسط شعبه، أطيب التمنيات بالأعياد المباركة المجيدة لبلدنا مصر، ولرئيس البلاد السيد عبد الفتاح السيسي في المرحلة الجديدة لتوليه رئاسة البلاد، للكنيسة ورعاتها وشعبها، لكل إنسان يعمل ليختبر علاقة جديدة مع الرب يسوع طفل المغارة.

الأب بولس ساتي يترأس قداس طائفة الكلدان الكاثوليك

ومن جهته يترأس الأب بولس ساتي المدبر البطريركي لطائفة الكلدان الكاثوليك فى مصر، قداس عيد الميلاد المجيد، وذلك فى كاتدرائية سانت فاتيما بمصر الجديدة مساء يوم 24 ديسمبر الجارى، ويتلقى التهاني بالعيد يوم 25 ديسمبر.

وقال الأب بولس ساتي في نص رسالته بعيد الميلاد: أهنئ الجميع باحتفالات عيد الميلاد المجيد، ونطلب من رب السلام وسيد السلام بأنه يحمي العالم وعلى الخصوص بأن يعم السلام على بلدنا مصر وعلى بلاد الشرق الأوسط ونشكر الله على النعمة التي أعطاها لبلادنا مصر ونطلب منه بأنه يديم تلك النعمه.