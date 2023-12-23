السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

5 يناير.. الإنجيلية تحتفل "رسميا" بالميلاد في قصر الدوبارة بحضور رئيس الطائفة

كنيسة قصر الدوبارة
كنيسة قصر الدوبارة

تحتفل رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، الاحتفال الرسمي بعيد الميلاد المجيد، يوم الجمعة الموافق 5 يناير 2023، الساعة الثانية ظهرًا بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وراعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وبمشاركة وحضور السادة والسيدات الضيوف والمهنئين من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة.

وسوف يتضمن برنامج احتفال رئاسة الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد، صلاة افتتاحية، ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية، وكلمة راعي كنيسة قصر الدوبارة، على أن ينتهي الاحتفال بكلمة شكر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

ومن جانبه قال يوسف إدوارد المنسق الإعلامي للاحتفال: “من المقرر أن يتم استقبال ممثلي وسائل الإعلام المختلفة بداية من الساعة الواحدة ظهرًا، لنقل فعاليات الاحتفال، على أن يتم بث الاحتفال على التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية، ليتمكن شعب الكنيسة الإنجيلية في مصر وخارجها من متابعة الاحتفال”.

رئاسة الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد الطائفة الانجيلية بكنيسة قصر الدوبارة عيد الميلاد

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