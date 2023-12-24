أستاذ بجامعة القاهرة: التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى زادت خلال الفترة الأخيرة

قال الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن التحديات على الاقتصاد المصري زادت خلال الفترة الأخيرة، ولا بد من اتخاذ خطوات لوقف نزيف الخسائر.

وأضاف الدكتور أحمد غنيم خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر قناة dmc: "تحدثنا عن موضوع التضخم، موضوع عجز الموازنة، عجز الميزان التجاري، ويوجد بيئة الاستثمار والتي تتبوأ الأولوية الأولى والثانية والثالثة، بيئة الاستثمار في مصر مازالت طاردة بالرغم من الحوافز التي اتخذتها الدولة لتشجيع الاستثمار، وبالرغم من أن الإرادة السياسية موجودة، لكن التنفيذ عل أرض الواقع يمتليء بالكثير من العقبات التي توقف الكثير من الاستثمارات المحلية والأجنبية".

وتابع: "يوجد لدينا مشكلة الصناعة وتوطين وتعميق الصناعة، وهو ملف في غاية الأهمية، ولا بد له من رؤية واضحة، حيث لابد من معرفة الصناعات التي نهدف إلى التخصص فيها، فليس من الممكن أن نوطن كل الصناعات، وهل سنتخصص في جزء من الصناعة مثلما تفعل كل دول العالم، أو سنتخصص في صناعة كاملة، كما يوجد لدينا مشكلة التصدير، فهذا الملف لم يصبح على أولوية الحكومات المتعاقبة في العشر سنوات الأخيرة، وهذا الملف على قدر كبير من الأهمية، وبالتالي يوجد مشاكل كثيرة كلها لها طابع خاص وكلها مترابطة في نفس الوقت، وهي التي تؤدي إلى الأعراض التي نراها، وطالما أنه لا يوجد تصدير ولا صناعة سنعاني من عجز الموازنة، وسيكون لدينا طلب أعلى على الدولار مما سيؤدي إلى حدوث نوع من التضخم ".