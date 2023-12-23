كان نفسي أقدملكم حاجات كتير.. أول تعليق من كهربا بعد برونزية المونديال

علّق محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لأول مرة بعد تتويج المارد الأحمر بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وتوج الأهلي بالميدالية البرونزية عقب الفوز على أوراوا ريدز الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ونشر كهربا عبر حسابه على فيس بوك " الحمدلله على برونزية كاس العالم للأندية مع الأهلي إنجاز جديد للفريق رغم إن طموحنا كان أعلى من كده بكتير".

وأضاف " كان نفسي اقدملكم حاجات كتير بس مكنش في توفيق، فخور بالإنجاز وفخور بكل اللاعيبة أبطال إفريقيا".

وأتم: "شكرا لكل جماهيرنا العظيمة ونوعدكم ان القادم أفضل إن شاء اللَّه. الحمدلله دائمًا وابدًا".

وكان كهربا قد تلقى انتقادات من جماهير الأهلي بعد ضياعه العديد من الفرص السهلة في مباراة فلومينينسي البرازيلي بالدور نصف النهائي والتي خسرها الأهلي بنتيجة 2-0.

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كولر: بداية الموسم كانت قاسية على الأهلى

أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أن بداية الموسم الجاري كانت قاسية للغاية على فريقه، مشيرًا إلى أنه يرغب في تحقيق أهداف أخرى بعد حصد برونزية كأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد خسر السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في سبتمبر الماضي قبل أن يودع الدوري الإفريقي من نصف النهائي، ثم توج المارد الأحمر ببرونزية كأس العالم للأندية 2023 أمس على حساب أوراوا ريدز الياباني.

وقال كولر في تصريحات عبر قناة الأهلي: "الجهد المبذول حاليًا من اللاعبين والجهاز الفني ليس محض الصدفة، الموسم الحالي مختلف، لقد أخذنا وقتًا طويلًا حتى نقوم ببناء الفريق حتى يصبح واقفًا على قدميه مجددًا".

وأضاف: "بداية الموسم الحالي كانت قاسية جدًا علينا، دخلنا في ضغط مباريات كثير جدًا مع سفريات كثيرة بسبب إفريقيا".

وتابع: "واجهنا فرقًا كبيرة في إفريقيا منذ بداية الموسم ولم يكن لدينا وقت كافٍ للتدريب والاستعداد ولم نستطع بناء الفريق بشكل جيد".

وواصل: "عملت مع الجهاز المعاون على كيفية أن يعود الفريق للطريق الصحيح، وهو ما ظهر في كأس العالم للأندية.. أمامنا مشوار طويل وأهداف أخرى نسعى لتحقيقها وأشكر اللاعبين والجهاز المعاون على اللحظات السعيدة التي نعيشها في الوقت الحالي".



