أرسنال يواصل تصدر الدورى الانجليزي بتعادل إيجابى مع ليفربول

تعادل فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، مع ضيفه أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، لاعب منتخبنا، في المباراة التي جمعهتما ضمن لقاءات الجولة الـ18 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بهدف لكل منهما.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل بنفس النتيجة.

وفرض فريق ليفربول استحواذه على مجريات اللعب من بداية المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين وفي مستوى متوسط.

وافتتح جابرييل خيسوس التسجيل لفريق أرسنال في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة بعدما حول عرضية مارتن أوديجارد برأسه في الشباك.



واستمرت المحاولات من قبل لاعبي فريق ليفربول لتسجيل هدف التعادل، حتى مرر ترينت ألكساندر أرنولد الكرة لمحمد صلاح على الجناح الأيمن للملعب، واخترق صلاح منطقة جزاء أرسنال وراوغ زينشنكو، الظهير الأيسر للجانرز وسدد الكرة في الشباك معلنًا عن هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 29.

وأهدر جابرييل مارتينيلي أخطر فرص أرسنال في الشوط الأول بالدقيقة 41 بعدما تسلم الكرة داخل منطقة جزاء ليفربول وسددها على يمين الحارس ولكن الكرة مرت بجوار القائم.

وأهدر كلا الفريقين أكثر من فرصة محققة للتسجيل في الدقائق التالية من عمر الشوط الأول.

وسدد لاعبو ليفربول كرة واحدة على المرمى من 3 محاولات وخرجت كرتين من الملعب، مقابل تسديدتين من 7 محاولات لفريق أرسنال وخرجت 5 كرات من الملعب.

واستحوذ لاعبو ليفربول على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 53% مقابل 47% لصالح فريق أرسنال.

وانقلب الاستحواذ في الشوط الثاني لصالح فريق أرسنال، فيما هبط الأداء الهجومي بين كلا الفريقين، إذ افتقرت كافة المحاولات الهجومية للتركيز في اللمسة الأخيرة.

وقدم كلا الفريقين أداءً هجوميًا في الشوط الثاني من المباراة، على أمل تسجيل هدف الفوز خاصة في المرتدات الخاطفة للريدز والتي قادها محمد صلاح وكان قريبًا من منح ليفربول فرصة الفوز في أكثر من محاولة.

وقاد محمد صلاح هجمة خطيرة لفريق ليفربول في الدقيقة 73 بعدما قطع لاعبو الريدز الكرة من ركلة ركنية لفريق أرسنال، وانطلق بها صلاح ناحية مرمى أرسنال ومرر الكرة ناحية أرنولد الذي سددها مباشرة بقدمه اليمنى وارتطمت بالعارضة.

واستمرت المحاولات الهجومية من قبل لاعبي الفريقين في الدقائق التالية من عمر المباراة ولكن بدون أي جدوى على المرمى.

وسدد لاعبو ليفربول 3 كرات على المرمى من 13 محاولة وخرجت 10 كرات من الملعب، مقابل تسديدتين من 13 محاولة للاعبي أرسنال وخرجت 11 كرة من الملعب.

واستحوذ لاعبو ليفربول على مجريات اللعب في مجمل المباراة بنسبة 51% مقابل 49% لصالح فريق أرسنال.

ورفع أرسنال رصيده لـ40 نقطة ويواصل تصدر جدول ترتيب الدوري الانجليزي، فيما رفع ليفربول رصيده لـ39 نقطة وارتقى للمركز الثاني في الترتيب.