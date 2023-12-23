عارف غريب يكشف تفاصيل استغلال إثيوبيا للثورة المصرية 2011 لإقامة سد النهضة

قال الدكتور عارف غريب، عضو الوفد المصري للتفاوض في سد النهضة، إن إثيوبيا قررت بناء سد النهضة في أبريل عام 2011، مؤكدًا أنه قبلها في يناير وفبرايركانت هناك أخبار أن إثيوبيا تعتزم بناء سد، وأطلق عليه أسماء عدة منها سد "إكس، الألفية، مننيم، والسد الإثيوبي".

الغرب كان يهدف لتحجيم قدرات مصر المائية منذ 1963

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الموضوع له تاريخ طويل، فإثيوبيا لم تعلن عن وضع حجر الأساس إلا عندما أتيحت لها الظروف، مشيرًا إلى أن الغرب كان له هدف في تحجيم قدرات مصر المائية وهذه المؤامرة تم العمل عليها منذ عام 1963.

وأكد أنه منذ هذا التاريخ لم يستطيعوا وضع أي حجر أساس إلا عندما قامت الثورة المصرية في عام 2011.