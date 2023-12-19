شراقى يحذر من الضرر الذى يلاحق مصر بسبب تخزين المياه فى سد النهضة

أكد د.عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن مصر تتأثر سلبا بتخزين إثيوبيا للمياه في سد النهضة وأن بيان وزارة الري الأخير لا يعكس حجم الضرر الذي تتعرض له مصر.

وقال شراقي، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي على قناة "CBC" إن إثيوبيا قامت بتخزين مياه بكميات كبيرة في السنوات الأربعة الماضية وأن هذه المياه تكفي لري كل أراضي مصر الزراعية في الصعيد والدلتا، وأنه لولا وجود السد العالي لكانت مصر تعاني من شح المياه وتوقف الزراعة.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تحاول تقليل الضرر على المواطنين بتوفير المياه اللازمة للشرب والاستخدامات الأخرى، لكن هذا لا يمنع أن مصر تخسر جزءا كبيرا من حصتها المائية، وأن هذا الضرر قد يزداد في المستقبل إذا استمرت إثيوبيا في تخزين المياه أو بناء سدود جديدة، وأنه لا يمكن تعويض هذا الضرر بالمال.