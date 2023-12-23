السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

شرطة لندن تحقق في سرقة لافتة شارع بانكسي تصل قيمتها لـ 500 ألف جنيه إسترليني

سرقة
سرقة

تحقق شرطة لندن في سرقة لافتة شارع "بانكسي" تصل قيمتها إلى 500 ألف جنيه إسترليني والتي سرقت في لندن بعد أقل من ساعة من التأكد من أنها أصلية.

وأكدت شرطة العاصمة أن ضباط إدارة البحث الجنائي كانوا يحاولون تعقب الجناة بعد أن طلب منهم مجلس في جنوب شرق لندن المساعدة في العثور على العمل الفني المسروق، وفق الجارديان. 

وظهرت قطعة فنية في الشارع وهي علامة توقف حمراء عليها ثلاث طائرات عسكرية بدون طيار على زاوية الطريق التجاري في بيكهام صباح يوم الجمعة، حيث أكد بانكسي أوراق اعتماده بعد منتصف النهار مباشرة.

ومع ذلك، ظهر رجلان يحملان قاطعة مسامير بعد فترة وجيزة لتنفيذ عملية سرقة وقحة، ولم يحاولا إخفاء هويتيهما بينما قام شهود بتصويرهما، وتظهر اللقطات رجلًا وهو ينزع اللافتة من على العمود قبل أن يهرب ممسكًا بالعمل الفني.

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وقالت شرطة العاصمة: "تلقينا بلاغًا عن السرقة وما زالت التحقيقات جارية. ويجري حاليًا التحقيق في هذا الحادث من قبل ضباط من إدارة البحث الجنائي بوسط جنوب العاصمة. ولم يتم اعتقال أي شخص في هذه المرحلة."

واعترافًا بأن لقطات السرقة قد تم نشرها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت الشرطة إن أي شخص يمكنه المساعدة أو يعرف مكان وجود اللافتة القيمة عليه الاتصال بالشرطة على الرقم "101. 

وفي وقت سابق من يوم السبت، قالت ياسمين علي، عضو مجلس ساوثوارك: “لدي ثقة تامة في أنهم سوف يستعيدونها. نحن لا نتحدث فقط عن لافتة شارع هنا، بل هو عمل فني تم وضعه هناك من أجل المجتمع، وقالت: "إنه فن الشارع وهو من أجل الناس".

كما تبين أن المجلس قام بالفعل باستبدال الإشارة المرورية لتجنب وقوع حوادث مرورية محتملة.

قطعة فنية لافتة شارع لندن سرقة

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