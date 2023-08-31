الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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زاهى حواس: سرقة 2000 قطعة أثرية من متحف لندن جريمة فى حق العالم

زاهى حواس
زاهى حواس

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار الكبير، إن سرقة 2000 قطعة أثرية من متحف لندن جريمة في حق العالم. 

وأضاف الدكتور زاهي حواس، خلال لقائه ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية “صدى البلد”: “أسعى للوصول إلى مليون توقيع على حملة استرداد رأس نفرتيتي المسروقة”. 

وأوضح أن صالات العرض بالخارج تشتري الآثار المسروقة وترفض تقديم معلومات عن كيفية وصولها، لافتاً إلى أن الاستعمار سرق الآثار المصرية ونهب كنوزنا وتم تهريبها للخارج. 

وأشار إلى أن المتحف المصري الكبير يعتبر أعظم متحف في العالم وأكبر مشروع ثقافي، كما أن مطار سفنكس الدولي سيدعم حركة السياحة في الهرم وسقارة والمتحف المصري الكبير. 

وأكد أنه سيتم دعوة رؤساء دول العالم في افتتاح المتحف المصري الكبير، لافتاً إلى أن المتحف المصري الكبير من أهم المشروعات الثقافية التي نفذتها الدولة، وقد تم الانتهاء من 95% من المتحف المصري الكبير، وسيجذب المتحف المصري الكبير ملايين السائحين من كل دول العالم. 

ولفت إلى أن الطفرة في تطوير الطرق ساهمت في دعم حركة السياحة.

 

المتحف المصري المتحف المصري الكبير برنامج على مسؤوليتي أحمد موسى زاهى حواس

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