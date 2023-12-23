السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"قلوب عامرة".. نادية عمارة توضح ما المقصود بـ"فلسفة الدعاء"

الدكتورة نادية عمارة
الدكتورة نادية عمارة

قالت الدكتورة نادية عمارة، إن الدعاء من العبادات الكبيرة والعظيمة والمطلوبة، مشيرة أن الدعاء من الأشياء التي يجب أن يتحلى بها الإنسان.

وأضافت عمارة، خلال تقديمها برنامج "قلوب عامرة" والمذاع على فضائية ON E، أن الدعاء وسيلة للنجاة من الشدائد والمصائب التي قد يتعرض لها الإنسان.

ونوهت "عمارة"، أن الدعاء قد يكون سبب في رفع القضاء واللطف فيه، مؤكدة أن الدعاء وسيلة للتقرب إلى الله، وأن الله عز وجل عليم بذات الصدور.

وأشارت، إلى أنه لابد أن يتحلى المسلم بالأدب عند الدعاء، مشيرة أن الله يعلم ما هو كائن في الصدور وبكل شئ عليم، وأن الشخص سيمر بكل شىء من بداية مولوده حتى مماته.

قلوب عامرة فلسفة الدعاء نادية عمارة فضائية ON E الدعاء

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