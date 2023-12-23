"الستات مايعرفوش يكدبوا".. كيف نتقرب من الله فى العام الجديد؟ (فيديو)

قالت الحاجة ياسمين الحصري، إن عمر الإنسان عبارة عن محطات، مشيرة إلى أنه لا بد أن يراجع الإنسان هذه المحطات والعمل على إصلاح المشاكل مع حلول العام الجديد.

وأضافت الحاجة ياسمين الحصري، خلال استضافتها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" والمذاع على فضائية cbc، أن الوقفة مع النفس من الأمور الهامة للتقرب من الله في العام الجديد.

وأشارت، إلى أن الكثيرين يغفلون هذه النعم، مؤكدة أن العام الجديد فرصة للتقرب إلى الله من خلال ممارسة الطاعات والمواظبة على الأعمال الصالحة والتي تساهم في التقرب من الجنة.

ونوهت الحاجة ياسمين الحصري، بأنه لا بد أن نتصالح مع أنفسنا والله وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من أجل الدخول للعام الجديد بنفس راضية ومتقربة إلى الله.

تفاصيل برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا:

برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" من تقديم الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عزالدين وهبة الأباصيري ومها الصغير، ويذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا على قناة CBC.