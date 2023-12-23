السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الستات مايعرفوش يكدبوا".. تعرف على أعراض وتأثير المتحور الجديد لفيروس كورونا

الستات مايعرفوش يكدبوا
الستات مايعرفوش يكدبوا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إنه مع ظهور أي فيروس يكوّن الجسم مناعة ضد الأمراض  من خلال تلقى الأمصال واللقاحات.

أضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" والمذاع على فضائية cbc، أن تأثير المتحور الجديد لفيروس كورونا، يمكن كشفه عن طريق شدة الأعراض، قوة الانتشار.

وأشار حسني، إلى أن حتى اللحظة الحالية لم يظهر في مصر، مضيفًا أن الدور الذي يصيب الأشخاص في الوقت الحالي، هي حالة مرضية موجودة من زمان مرتبطة بالجهاز التنفسي.

ونوه رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، بأنه في كل عام لا بد أن نتلقى لقاح الإنفلونزا، مشيرًا إلى أنه يتم تحديثه كل عام لمواجهة المتحورات الجديدة لكل فيروس.

وتابع حديثه لـ"الستات مايعرفوش يكدبوا"، أنه لا بد من اتخاذ التدابير الوقائية والتي تتمثل في التباعد الاجتماعي، مع ارتداء الكمامة، حيث طالب المرضى بعدم النزول من أجل تجنب انتشار العدوى بين الآخرين.

الستات مايعرفوش يكدبوا كورونا أعراض وتأثير المتحور المتحور الجديد لفيرس كورونا المتحور الجديد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا

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