النني بديلًا وجابرييل خيسوس يقود هجوم أرسنال ضد ليفربول بالدوري الإنجليزي

كشف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه نظيره ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد منتخبنا، لمباراة الفريقين بالجولة الـ18 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقود جابرييل خيسوس هجوم أرسنال في مباراة اليوم، فيما يجلس محمد النني بديلًا.

وجاء تشكيل أرسنال على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ويليام صاليبا، جابرييل، أولكساندر زينشنكو.

وسط الملعب: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، كاي هافيرتز.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل خيسوس، جابرييل مارتينيلي.

فيما جاءت دكة بدلاء أرسنال لمباراة اليوم على النحو الآتي: "آرون رامسديل، سيدريك سواريز، جاكوب كيويور، جورجينو، محمد النني، إيميل سميث رو، نيلسون، ليونارد تروسارد، إيدي نيكيتياه".

ويتطلع أرسنال لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل الاستمرار في صدارة ترتيب البريميرليج، فيما يرغب فريق ليفربول في العودة للانتصارات بعد التعادل في مباراة الجولة الماضية ضد مانشستر يونايتد والقفز على صدارة الترتيب مستغلًا تعثر أستون فيلا أمس.

تشكيل ليفربول لمباراة أرسنال بالدوري الانجليزي الممتاز

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتيه، كوستاس تسيميكاس.

وسط الملعب: دومينيك سوبوسلاي، كورتس جونس، إندو واتارا

الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "كويمين كيليهر، جو جوميز، جاريل كوانساه، رايان جرافينبرخ، بوبي كلارك، جيمس ماكونيل، كونور برادلي، هارفي إليوت، داروين نونيز".