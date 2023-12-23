الستات مايعرفوش يكدبوا| كيف نستفيد من اليوجا الشتوية فى التخلص من الضغوط اليومية؟ (فيديو)

قالت الدكتورة شاكي أبوالفتوح، مدربة يوجا علاجية، إن اليوجا رياضة أشبه بالسحر، لا تحتاج مكانًا معينًا، حيث يمكن ممارستها في أي مكان.

أوضحت مدربة اليوجا، خلال استضافتها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع على فضائية cbc، أن من المفاهيم المغلوطة في رياضة اليوجا، أنه لا بد من ممارستها في أماكن طبيعية مليئة بالخضرة والمياه، مشيرة إلى أن اليوجا يمكن ممارستها في المنزل، وستعطي نفس النتائج.

نوهت، بأن في الموسم الحالي نحتاج إلى تطبيق اليوجا الشتوية، والتي تتمثل في ممارسة بعض التمارين الخفيفة التي تساهم في تفتيح مسام الجسم.

وتابعت الدكتورة شاكي أبوالفتوح، أن ممارسة اليوجا الشتوية تساهم بشكل كبير في تقليل الضغوط التي تؤثر علينا سواء في العمل، أو متابعة الأحداث المحيطة.