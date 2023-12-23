من هو هداف كأس العالم للأندية 2023.. ومباريات مصر في الأمم الإفريقية

يتسأل الملايين عن من هو هداف كأس العالم للأندية 2023 وذلك عقب انتهاء البطولة وحصول نادي مانشيستر سيتي على لقب مونديال الأندية لهذا العام لأول مرة في تاريخه وذلك عقب تحقيق فوز على نادي فلومينيسي برباعية نظيفة فيما حصل مادي الأهلى على البرونزية عقب فوزه على أوراوا الياباني بـ 4 أهداف مقابل هدفين.

من هو هداف كأس العالم للأندية 2023

يمكن معرفة من هو هداف كأس العالم للأندية 2023 من خلال التقرير التالي في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها الدستور للقراء يوميا وتهم قطاع عريض من المواطنين في العديد من المجالات حيث تصدر 3 لاعبين قائمة هدافي المونديال للأندية وهم كما يلي:-

لاعب نادي الأهلي على معلول حيث أحرز هدفين خلال البطولة.

لاعب نادي اتحاد جدة كريم بنزيما حيث أحرز هدفين خلال البطولة.

لاعب نادي مانشيستر سيتي جوليان ألفاريز حيث أحرز هدفين خلال البطولة.

يذكر أن نجم نادي الأهلي السابق اللاعب محمد أبوتريكة قد أحرز لقب هداف نسخة 2006 من البطولبة التي أقيمت في اليابان برصيد 3 أهداف وفاز ياسر إبراهيم باللقب في نسخة 2022 برصيد هدفين ومعه ثلاث لاعبين آخرين.

موعد بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024

يستعد منتخب مصر للسفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 والتي تقام خلال الفترة من يوم 13 يناير 2024 وحتى يوم 11 فبراير 2024 وتقام مباراة الافتتاح على الحسن وارتارا حيث تستضيف كوت ديفوار البطولة للمرة الثانية في تاريخها حيث سبق واستتضافة نسخة عام 1984 وتم تتويج الكاميرون بالبطولة.

يشارك في كأس الأمم الأفريقية 2024 نحو 24 منتخبا حيث أسفر قرعة المجموعة الثانية على مصر وغانا والرأس الأخضر وموزمبيق وتقام جميع مباريات منتخب مصر على ملعب فليكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان والذي يسع نحو 33 ألف متفرج.

مباريات منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية 2024



جاء جدول مباريات منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية 2024 كما يلي:-

(الجولة الأولى) يوم 14 يناير

مصر ضد موزمبيق.

(الجولة الثانية) يوم 18 يناير

مصر ضد غانا.

(الجولة الثالثة) يوم 22 يناير

مصر ضد الرأس الأخضر.