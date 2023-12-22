السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

علي معلول يتصدر قائمة هدافي بطولة كأس العالم للأندية

معلول
معلول

تصدر علي معلول، نجم النادي الأهلي، قائمة هدافي بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي أقيمت بالسعودية، مع كل من كريم بنزيما نجم اتحاد جدة السعودي وجوليان ألفاريز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي برصيد هدفين لكل منهم، حيث سجل معلول هدفين الأول في مرمى اتحاد جدة والثاني في مرمي أوراوا الياباني في مباراة تحديد الفريق الفائز بالميدالة البرونزية.

كولر يهدي برونزية كأس العالم للجماهير ‏

مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أهدى برونزية كأس العالم ‏للأندية، التي توج بها الأهلي بعد الفوز على أوراوا الياباني، إلى الجماهير، مؤكدًا أنه يسعى ‏جاهدًا إلى إسعادهم من خلال الفوز في المباريات والتتويج بالألقاب.‏

وقال كولر في رسالة خاصة وجهها إلى جماهير الأهلي عبر المنصات الرسمية للنادي على ‏مواقع التواصل الاجتماعي: علاقتي المميزة مع الجماهير أمر يسعدني، أحاول دائمًا أن ‏أسعدهم.‏

وأضاف: نحاول أن ننتزع لحظات السعادة من الحياة. أحاول أن أرسم البسمة على وجوه ‏الجماهير. لحظات ابتسامة الجماهير وسعادتهم لا ‏توصف بالنسبة إليَّ، وعندما يمتزج الأمر بالانتصارات والفوز بالألقاب يكون شيئًا رائعًا.‏

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