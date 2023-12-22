مونديال الأندية.. كولر: الحياة أصبحت قاسية وأحاول إسعاد جماهير الأهلي

أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الشديدة وفخره كونه كان مصدرًا لسعادة جماهير المارد الأحمر وذلك بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.

وتوج الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية عقب الفوز على أوراوا ريدز الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وقال كولر في تصريحات عقب المباراة: "شيء يسعدني أن تكون علاقتي مع جماهير الأهلي جيدة، أنا أحاول إسعاد الجماهير وهذا هو أكثر ما أفكر فيه بشكل دائم".

وأضاف: "الحياة صارت قاسية للغاية والشخص لا يجد السعادة كثيرًا في الحياة وأحاول من حين لآخر عن طريق روح الدعابة التي يحبها الشعب المصري فعل ذلك، هذه اللحظات تُكمل بالفوز".

وأتم تصريحاته: "لحظات السعادة نسرقها من الحياة حاليًا وما يسعدني أن أكون سببًا في سعادة الجماهير".

الأهلي يتوج بالميدالية البرونزية برباعية في شباك أوراوا الياباني

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2023، بعد الفوز على أوراوا الياباني 4/2، في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد الأمير عبد الله الفيصل بالمملكة العربية السعودية.

سيطر الأهلي تمامًا على معظم فترات المباراة، مستغلًّا الضغط القوي على دفاعات الفريق الياباني، لينجح ياسر إبراهيم في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 19 بعد متابعة لتسديدة محمد هاني، ثم أضاف بيرسي تاو الهدف الثاني في الدقيقة 25 من استغلال جيد للضغط على دفاعات فريق أوراوا، قبل أن يضيف علي معلول الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 60 و8 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، فيما سجل الفريق الياباني هدفه الأول في تقليص الفارق بهدف مباغت قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يضيف الهدف الثاني من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

بهذا الفوز يتوج الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما صعد لمنصات التتويج بالبرونزية ثلاث مرات، في نسخ البطولة أعوام 2006، و2021، و2022.