السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غزل المحلة يستضيف الترسانة والسكة الحديد يواجه القناة في بطولة كأس مصر

فريق غزل المحلة
فريق غزل المحلة

تتواصل اليوم مواجهات الدور التمهيدي الأخير في بطولة كأس مصر بإقامة ست مباريات حيث يلتقي مكادي مع ديروط في الثانية عصرا وفي نفس التوقيت يلتقي طنطا مع النصر ووادي دجلة مع الواسطى وبتروجت مع إيسترن كومباني والسكة الحديد مع القناة في حين يلتقي غزل المحلة مع الترسانة في الخامسة مساء.

مواجهة قوية بين السكة الحديد والقناة 

أقوي مباريات اليوم ستجمع السكة الحديد والقناة وكلاهما يلعب في دوري المحترفين وبالتالي ستكون المباراة متكافئة في ظل صحوة القناة وتحقيقه انتصارين متتاليين في الدوري وتعرض السكة الحديد لهزيمة واحدة في 13 مباراة خاضها في دوري المحترفين.

فريق السكة الحديد

باقي المباريات تجمع فريق من دوري المحترفين وأخر من القسم الثاني " ب " وتشكل مواجهة ديروط خطرا حقيقيا على فريق مكادي الذي يعاني من تراجع نتائجه في دوري المحترفين بينما يتصدر ديروط بقيادة علاء إبراهيم المجموعة الأولى " 1 " في القسم الثاني " ب " بدون هزيمة.

المواجهة الأسهل ستكون بين وادي دجلة أحد فرق المقدمة في دوري المحترفين والواسطى الذي يحتل المركز السادس في المجموعة الأولى " 2 " في القسم الثاني " ب " ولم يحقق أى فوز في سبع مباريات.

ولن يجد طنطا صعوبة في تخطي النصر ونفس الأمر بالنسبة لفريق بتروجت متصدر دوري المحترفين أمام إيسترن كومباني.

مباراة جماهيرية بين غزل المحلة والترسانة 

ويشهد ملعب غزل المحلة مباراة جماهيرية بين غزل المحلة والترسانة ومكانها الطبيعى في دوري الأضواء والشهرة لكن الترسانة يتواجد في لقسم الثاني " ب " ويتصدر المجموعة الأولى " 2 " برصيد 17 نقطة وبدون هزيمة في حين تراجعت نتائج غزل المحلة في دوري المحترفين.

ومن المتوقع أن يقوم حسام عبد العال المدير الفني لغزل المحلة بمنح الفرصة للبدلاء وإراحة الأساسيين للمواجهة المرتقبة أمام السكة الحديد في الأسبوع الرابع عشر لدوري المحترفين.

بطولة كأس مصر السكة الحديد القناة غزل المحله الترسانة

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