تأهل بترول أسيوط وشبين وبروكسي وأبوقير والألومنيوم وبورفؤاد لدور ال32 في كأس مصر

أسفرت المباريات التي أقيمت اليوم في الدور التمهيدي الأخير لبطولة كأس مصر عن تأهل فرق بترول أسيوط والجمهورية شبين وبروكسي وأبوقير للأسمدة والألومنيوم وبورفؤاد لدور ال32

في ملعب حمدينو عبد الجليل تأهل الألومنيوم بعد فوزه على دكرنس 7-6 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بدون أهداف ..انتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف وشهد إهدار أحمد عيد لاعب دكرنس ركلة جزاء احتسبها الحكم عمرو رمضان في الدقيقة التاسعة كما أهدر إيهاب فؤاد لاعب الألومنيوم ركلة جزاء في الدقيقة 34 أنقذها محمد العربي حارس دكرنس ..وفي ركلات الترجيح سجل محمود كمال ويوسف مبروك ومحمد خطاب ومحمود أبوالسعود وعبد الله صابر وفوزي شعبان وعلي شعبان للألومنيوم ومحمد عصام شيكو وكاظم بصري وأحمد حسني وأحمد عيد ومؤمن سمير ومصطفى محمد لدكرنس بينما أهدر حمادة المعناوي لاعب الألومنيوم ومحمد رمضان حلة وطه جمعة لاعلبي دكرنس .

وفاز الجمهورية شبين على الانتاج الحربي 4-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2-2 ..انتهى الشوط الأول بتقدم الانتاج الحربي 2-1 وتقدم مؤمن إبراهيم للجمهورية شبين من ركلة جزاء احتسبها الحكم علي الكيكي ورد الانتاج الحربي بهدفين سجلهما محمود رجب وبدر موسى ..وفي الشوط الثاني أدرك الجمهورية شبين التعادل ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح .

وفاز بروكسي على المنيا 6-5 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1 .. انتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف وفي الشوط الثاني سجل كريم حسن هدف التقدم للمنيا في الدقيقة 65 وتعادل عمار شرف الدين لبروكسي في الدقيقة 75 .

وفي أسيوط فاز بترول أسيوط على دلفي بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة التي أدارها الحكم محمد علي المنياوي بالتعادل 1-1 ..انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني تقدم بترول أسيوط بهدف وتعادل أحمد قطب لفريق دلفي

وفي الإسكندرية فاز أبوقير للأسمدة على كهرباء الإسماعيلية بهدف دون رد في المباراة التي أدارها الحكم محمود منصور.. انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني سجل محمود أجوجوهدف االفوز لأبوقير للأسمدة من ركلة جزاء في الدقيقة 71 .

وفي ستاد السلام حقق بورفؤاد مفاجأة بفوزه على الاتصالات 2-1 في المباراة التي أدارها الحكم حازم حامد ..جاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني وتقدم الاتصالات في الدقيقة 26 ثم تعادل محمد متعب لبورفؤاد في الدقيقة 27 ثم سجل علي الملواني الهدف الثاني لبورفؤاد في الدقيقة 45 .