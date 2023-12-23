مدحت صالح يعود لحفلات رأس السنة 2024

أعلن الفنان مدحت صالح، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن استعداده لحفل رأس السنة وذلك في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الكبرى، وذلك احتفالًا بالكريمساس 2024.

وكتب الفنان مدحت صالح عبر موقع "فيسبوك"، قائلًا: " موعدنا في حفل رأس السنة 2024"، وتفاعل مع المنشور عدد كبير من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي وجمهور الفنان مدحت صالح.

وسيحيي مدحت صالح الحفل بعدد من نخبة من أغنائياته الشهيرة، التى حققت قاعدة جماهيرية كبيرة منها “جايلكم يا اللى وحشتونى، بحلم على قدى، ماشى فى ضلها، المليونيرات، النور مكانه فى القلوب، زى ما هى حبها، وعدى، حبيبى يا عاشق، يتقال، ابن مصر" بالإضافة إلى مختارات من أعمال الطرب.

وقدم مؤخرًا النجم مدحت صالح واحدة من أقوى حفلاته خلال أول أيام مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ31، ورفع شعار كامل العدد، وحرص على تقديم باقة متنوعة من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور منها: “النور مكانه في القلوب وزي ما هي حبها وبحلم على قدى وزي المليونيرات وحبيبي ياعاشق واشتقنا لزمان ويتقال ووعدي و3 سلامات واختتم بأغنية أنا ابن مصر”.

يذكر أن مدحت صالح أحيى الحفل الأول من مشروع "الأساتذة" يوم 31 يوليو الماضي، وقدم النجم مدحت صالح خلال الحفل الأوبرا أغاني للراحل محمد فوزي منها "يا جميل ياللي هنا" و"تملي في قلبي"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما تألق بأغاني العندليب عبد الحليم حافظ، منها "قولوا له الحقيقة" و"ياهلي ياهلي" و"فوق الشوق" و"صافيني مرة"، و"أسمر يا أسمراني"، كما غنى "حمّال الأسية" للراحلة فايزة أحمد، و"مقادير" لسراج عمر، و"شفت بعيني" لمحرم فؤاد، واختتم حفله بأغنية "مصر التي في خاطري".