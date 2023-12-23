المصري للتأمين يصدر نشرته الأسبوعية عن مساهمة قطاع التأمين في تنمية الاقتصاد الأزرق

استعرض الاتحاد المصري للتأمين مساهمة قطاع التأمين في تنمية اقتصاد أزرق مستدام، حيث تُمثل المحيطات أبرز سمات الكوكب، إذ تغطي ما يقرب من ثلاثة أرباع الأرض، وهي أساسية لبقاء الكوكب، ومثلما لا يمكن لأي شخص أن يعيش بدون قلب ورئتين سليمين، فإن الأرض لا تستطيع البقاء من دون محيطات وبحار سليمة ونظيفة.

وتعد المحيطات والبحار ضرورية للرفاهية الاقتصادية حيث يُقدر النشاط الاقتصادي العالمي المرتبط بالمحيطات بما بين 3 إلى 6 تريليونات دولار أمريكي، وهو يساهم في الاقتصاد العالمي بعدة أوجه هامة، حيث يتم نقل 90% من التجارة العالمية بحرًا وتَنقل الكابلات البحرية حوالي 95% من مجموع الاتصالات السلكية واللاسلكية العالمية.

ويُستخرج أكثر من 30% من إنتاج النفط والغاز من البحار ونظرًا لتلك الأهمية ازداد في السنوات الأخيرة الوعي بالحاجة إلى استخدام هذه الموارد بشكل أكثر استدامة وتُعرّف الأمم المتحدة الاستخدام المستدام لموارد المحيطات والمياه العذبة لتعزيز النمو الاقتصادي وسبل العيش باسم "الاقتصاد الأزرق"، حيث تبلغ قيمة الاقتصاد الأزرق عالميًا ما يقدر بنحو 2.5 تريليون دولار أمريكي سنويًا، أي ما يعادل حجم سابع أكبر اقتصاد في العالم، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 3 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.

الاقتصاد الأزرق

على الرغم من عدم وجود تعريف محدد عالميًا لمصطلح الاقتصاد الأزرق Blue economy، يعرفه البنك الدولي بأنه "الاستخدام المستدام لموارد المحيط من أجل النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش والوظائف مع الحفاظ على صحة النظام الإيكولوجي للمحيط."

ويعطي الاقتصاد الأزرق الأولوية لجميع الركائز الثلاث للاستدامة: البيئية والاقتصادية والاجتماعية فعند الحديث عن التنمية المستدامة، من المهم فهم الفرق بين الاقتصاد الأزرق واقتصاد المحيط ويشير المصطلح إلى أن المبادرة مستدامة بيئيًا وشاملة ومرنة ضد تغير المناخ.

كما أشارت النشرة إلى دور صناعة التأمين لتشكيل اقتصاد أزرق مستدام

· تزايد قضايا الاستدامة المتعلقة بالمحيطات في صناعة التأمين

· تسببت التغيرات المناخية في ظهور عدد متنوع من الأخطار التي تتسم بالتعقيد

· تزايد الطلب على الحلول التأمينية المبتكرة

مخاطر الاقتصاد الأزرق

· فقدان التنوع البيولوجى الناتج عن تدهور رأس المال الطبيعى للعديد من النظم الأيكولوجية البحرية والساحلية.

· مصائد الأسماك الغير مستدامة الناتجة عن الصيد الجائر بما يمثل تحديًا لتحقيق الأمن الغذائى.

· تغير المناخ وعلاقته بارتفاع منسوب سطح البحر

· تحمض المسطحات المائية

· أنشطة النقل والشحن البحري والسياحة البحرية والساحلية غير المستدامة ينتج عنها تلوث بحري يهدد الحياة المائية

واستعرضت النشرة أيضًا التوصيات وأنواع التأمين للاقتصاد الأزرق

رأى الاتحاد

دائمًا ما يحرص الاتحاد المصري للتأمين على متابعة أحدث المستجدات التي تطرأ على المشهد التأميني على الصعيدين المحلي والعالمي، ونظرًا لأن قضايا الاقتصاد الأزرق هي من أهم القضايا التي تتصدر المشهد العالمي في الوقت الحالي فقد حرص الاتحاد من خلال تلك النشرة أن يتم إلقاء الضوء على أحد الجوانب التي لم يتم تناولها من قبل وهو الاقتصاد الأزرق المستدام.

إيمانًا بأهمية الاقتصاد الأزرق المستدام والتزامًا بالحفاظ على بيئة مستدامة من خلال تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة (ESG) يدعو الاتحاد المصري للتأمين إلى تشجيع الشركات العاملة بالسوق نحو إدراج مبادئ الاقتصاد الأزرق المستدام في خططهم نحو تطبيق التنمية المستدامة، وتوجيه اللجان الفنية المعنية بالاتحاد المصري للتأمين بالدراسة وإصدار التوصيات حول أهمية دور التأمين في هذا المجال.