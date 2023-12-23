السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لسنوات النقل والإعدادية ببنى سويف

وكيل تعليم بنى سويف
وكيل تعليم بنى سويف

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة بني سويف، جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023/ 2024، لسنوات النقل بمختلف المراحل والشهادة الإعدادية العامة والمهنية، والتي من المقرر أن يتم عقدها في الفترة من 9 إلى 24 يناير المقبل.

وفي سياق آخر، ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريرًا لمديرية التعليم، تضمن مجمل الجهود والإنجازات والأنشطة والمبادرات التي نفذها قطاع التعليم على مدار العام الدراسي 2023 - 2022، على مختلف المستويات والمحاور من تحقيق مراكز متقدمة في المسابقات الدولية والمحلية في الجوانب التعليمية والرياضية والثقافية والمتابعات الميدانية لسير العملية التعليمية والدفع بمنظومة التعليم المجتمعي،وتطوير التعليم الفني  والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والمبادرات النوعية.

وتضمن التقرير الذي عرضه محمد عبد التواب وكيل الوزارة" الإشارة إلى فوز أكثر من 100 طالب من تعليم بني سويف بمراكز  متقدمة على مستوى الجمهورية في مختلف المسابقات والأنشطة، ففى مجال البحث العلمي فاز 6 طلاب بمشاريع مختلفة على مستوى الجمهورية، وتمثيل مصر ضمن التصفيات على مستوى العالم في المعرض العالمي للبحث العلمي بأمريكا، وفوز الطالب عبدالعظيم أحمد بالمركز الأول في مسابقة مايكروسوفت وتمثيل مصر في المسابقة العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، وفاز الطالب "مارك نادر" بالمركز الأول على مستوى العالم  في مسابقة " اليوسى ماث" وفوز الطالبين "يوسف وشمس" في مسابقة المبدع الصغير لعام 2023 في مجالي الابتكار العلمي والتأليف المسرحي.
 

بالإضافة إلى  حصول 53  مدرسة وروضة على شهادة الجودة والاعتماد من هيئة الجودة  التابعة لرئاسة مجلس الوزراء ليصل الإجمالي إلى 366 مدرسة، بجانب حصول عدد من الفتيات على مراكز متقدمة ضمن برنامج " هي تقود" بالتعاون مع مؤسسة شباب القادة، فيما حصدت المحافظة مراكز متقدمة ضمن أوائل الثانوية العامة ومدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية.

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول
جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول
بني سويف وكيل وزارة التربية والتعليم الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول الامتحانات

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