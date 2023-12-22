الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحصين 111 ألف رأس من الثروة الحيوانية ببنى سويف

تحصين مواشى
تحصين مواشى

تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع، التي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.  

 تفاصيل الحيوانات التي تم تطعيمها 

وتضمن التقرير، الذي تعده مديرية الطب البيطري الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها قد وصل إلى  110 آلاف و910 رءوس، منها 97 ألفا و957 من الأبقار، و11 ألفا و221 من الجاموس و1733 من الأغنام والماعز، وذلك منذ استئناف العمل بالحملة في التاسع عشر من نوفمبر الماضي حتى التاسع عشر من ديسمبر الجاري.

 إتمام الاستعدادات لاستئناف الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

يذكر أن مديرية الطب البيطري، تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالعليم الجبالي، كانت قد أتمت استعداداتها لاستئناف الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خاصة فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.

بني سويف الثروة الحيوانية الطب البيطري القرى محافظ بني سويف

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