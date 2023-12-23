السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

هيئة الاستثمار تُدرب كوادر 18 دولة إفريقية على "آليات الترويج"

الهيئة العامة للاستثمار
الهيئة العامة للاستثمار

نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، برنامجًا تدريبيًا للكوادر الإدارية بهيئات الاستثمار في عدد 18 دولة إفريقية.

وتضمن البرنامج التدريبي، الذي استمر لمدة خمسة أيام، تحت عنوان "الترويج للمشروعات الاستثمارية" تعريف الكوادر الإفريقية بآليات ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وإنشاء وتشغيل خرائط الفرص الاستثمارية، وأتمتة إجراءات الاستثمار، وزيادة كفاءة مراكز خدمات المستثمرين.

"العامة للاستثمار" تفوز بمنصب المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط لـ"WAIPA"

وتستضيف الإدارة المركزية لأكاديمية التدريب بالهيئة، عددًا من البرامج التدريبية للكوادر الإفريقية والعربية العاملة في مجال الاستثمار، بغرض التعريف بالتجربة المصرية في جذب الاستثمار؛ باعتبارها أهم مستقبل لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالقارة الإفريقية، والتزاما بالاتفاقيات الاستثمارية ومذكرات التفاهم التي وقعتها الهيئة مع الدول الإفريقية؛ بغرض بناء القدرات الافريقية القادرة على تهيئة مناخ الاستثمار، والتوسع في عقد الشراكات الاستثمارية بين مصر وباقي دول القارة.

وشمل البرنامج التدريبي ممثلي دول الكونغو برازفيل ومالاوي وسيراليون والكاميرون وجنوب السودان وزيمبابوي وغينيا كوناكري وجزر القمر والصومال وموريتانيا وليبريا وكينيا وغانا والجابون وناميبيا والسنغال وموزمبيق وتشاد.

كانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد فازت بمنصب المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلجنة التسيير التابعة للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA) للفترة 2023- 2025.

جاء إعلان حصول الهيئة على هذا المنصب، أثناء مشاركة حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، بالمؤتمر السنوي للرابطة في دورته الـ27، المنعقد بمدينة نيودلهى بدولة الهند؛ حيث عقدت الجمعية العمومية للرابطة على هامش المؤتمر، وتم انتخاب أعضاء لجنة التسيير التابعة للرابطة ضمن فعالياتها، حيث حصلت الهيئة على 29 صوتًا مقابل 11 صوتًا لوكالة ترويج الاستثمار بموريتانيا التى كانت مرشحة لنفس المنصب.

نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الوكالة المصرية وزارة الخارجية 18 دولة أفريقية الترويج للمشروعات الاستثمارية

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