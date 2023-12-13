الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"العامة للاستثمار" تنظم جولات ترويجية لضيوف "COP 28" الراغبين فى الاستثمار بمصر

مؤتمر COP 28
مؤتمر COP 28

استقبل جناح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمؤتمر COP 28 عشرات الزيارات من مسئولين حكوميين ومستثمرين من دول العالم خلال فترة المؤتمر، لبحث الفرص الاستثمارية صديقة البيئة، وحوافز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر بمصر.

وأقامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة جناحا خاصا بها في مقر إقامة المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28 في دبي، بالإمارات العربية المتحدة، بغرض التعرف على مناخ الأعمال في مصر وبحث فرص الاستثمار.

واستضاف جناح الهيئة مسئولين حكوميين وقادة قطاع أعمال ومستثمرين من دول الإمارات والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإنجلترا وفرنسا والسويد والبرتغال وأستراليا وكوريا الجنوبية والصين والهند والمغرب وتونس وسوريا ولبنان ونيجيريا وكينيا وتنزانيا.

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وستقوم الهيئة خلال عام 2024 بتنظيم زيارات ترويجية لزوار COP 28 الراغبين في الاستثمار بمصر، كما سيتم تنظيم زيارات للعاملين بعدد من وكالات الاستثمار الإفريقية لمصر للتدريب والتعريف بتجربة الهيئة في جذب الاستثمار.

وشهد جناح الهيئة توقيع شركة السويدي إليكتريك وشركة ألايد باور جروب مذكرة تفاهم لدعم النمو في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لصيانة توربينات الغاز الصناعية، كما شهد توقيع شركة المراكبي للصلب مع شركة السويدي إليكتريك مذكرة تفاهم بغرض التعاون الاستراتيجي بين الشركتين في مجال الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من النصف.

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة COP28 الفرص الاستثمارية صديقة البيئة الاقتصاد الأخضر مصر جناح خاص استقبل

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