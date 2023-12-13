الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"العامة للاستثمار" تفوز بمنصب المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط لـ"WAIPA"

العامة للاستثمار
العامة للاستثمار

فازت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمنصب المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلجنة التسيير التابعة للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA) للفترة 2023- 2025.

جاء إعلان حصول الهيئة على هذا المنصب، أثناء مشاركة حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، بالمؤتمر السنوي للرابطة في دورته الـ 27، المنعقد بمدينة نيودلهى بدولة الهند؛ حيث عقدت الجمعية العمومية للرابطة على هامش المؤتمر، وتم انتخاب أعضاء لجنة التسيير التابعة للرابطة ضمن فعاليتها حيث حصلت الهيئة على 29 صوتًا مقابل 11 صوتًا لوكالة ترويج الاستثمار بموريتانيا والتى كانت مرشحة لنفس المنصب.

وأوضح حسام هيبة أن انتخاب هيئة الاستثمار لهذا المنصب جاء تتويجًا للجهود التي بذلتها الهيئة بالرابطة لتبادل الخبرات، كما أن تواجد الهيئة ضمن لجنة التسيير بالرابطة يعد فرصة للترويج لهذه الجهود من خلال منصة دولية تضم أكثر من 130 عضوًا من وكالات ترويج الاستثمار على مستوى العالم؛ ومن أجل التواصل وتبادل أفضل الممارسات في مجال جذب الاستثمارات ودعم تنفيذ الخطط والمستهدفات الاستثمارية للأعضاء.

وأكد استمرار الهيئة في دورها لتنسيق جهود وكالات وهيئات الترويج في المنطقة والعالم، وتعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف.

 

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة قد شغلت منصب نائب الرئيس بلجنة التسيير التابعة للرابطة لمدة أربعة أعوام متتالية، ابتداءً من عام 2019 وحتى عام 2023.

الهيئة العامة للاستثمار تفوز منصب المدير الإقليمي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لجنة التسيير لوكالات ترويج الاستثمار WAIPA

مواد متعلقة

رئيس مصلحة الضرائب: مستمرون في تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة

الشحات غتوري: تعزيز التحول إلى "الجمارك الخضراء" ضمن خطة 2023 - 2026

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب عدد من الساعات الثمينة

قرار بتعديل لائحة النظام الداخلى للاتحاد التعاونى الإسكانى

باسل رحمي: تعزيز التعاون مع الدول العربية والإفريقية لدعم رواد الأعمال

خبراء الضرائب: طفرة بالمنظومة والقرارات الضريبية فى 9 سنوات

وزير المالية: السيسى يتبنى تنفيذ أكبر مشروع لبناء قدرات القطاع الصحى فى مصر

"الوقائع" تنشر قرار محافظة القليوبية باعتماد المخططات التفصيلية لمدن شبرا الخيمة

الأكثر قراءة

عاجل.. وسط حرب غزة.. واشنطن تحذر من خطر جهة فاعلة منفردة

بيان عاجل لفلسطين بعد موافقة الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار بغزة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

منافسة شديدة بين فريد زهران وحازم عمر على المركز الثانى بانتخابات الرئاسة

بينها "أبو نسب".. قائمة أفلام موسم رأس السنة السينمائى 2024

محمد الحمصانى متحدثًا باسم مجلس الوزراء خلفًا لـ"الخشن"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

ماجد حبته

ثالث وآخر أيام الانتخابات

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ68 من العدوان: عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال المتواصل بغزة

مخاوف من حدوث فيضانات فى إسرائيل وقطاع غزة (تقرير)

مقتل 8 ضباط وجنود إسرائيليين جدد بمعارك قطاع غزة