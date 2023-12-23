السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. تقرير أمريكى يكشف فشل إسرائيل فى غزة: التوقعات قاتمة

غزة
غزة

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن التوقعات بانتصار وشيك للجيش الإسرائيلي في غزة تبدو قاتمة، أمام التقدم البطىء لقواته عبر القطاع.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، في تقرير لها اليوم السبت، إلى تعليمات جيش الاحتلال الجمعة لسكان منطقة البريج بالتحرك جنوبا على الفور، لافتة إلى أنها منطقة في وسط غزة ولم تركز فيها إسرائيل هجومها من قبل.

ونوهت بأن دعوة الإخلاء تأتي في الوقت الذي يقوم فيه جيش الاحتلال بعملياته في شمال قطاع غزة، ويشارك في قتال عنيف في الأسابيع الأخيرة في مدينة خان يونس الجنوبية وما حولها.

وأضافت: "إسرائيل تقول إنها حققت سيطرة عملياتية في بعض المناطق في الشمال، لكن التقدم البطيء دفع بعض المحللين العسكريين الإسرائيليين البارزين والمعلقين السياسيين إلى الإشارة إلى فجوة آخذة في الاتساع بين الواقع على الأرض وخطاب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي تعهد، يوم الأربعاء، بأن الحرب ستستمر حتى يتم القضاء على حماس- أي النصر".

 

تحقيق نصر سريع وحاسم بعيد المنال

في هذا السياق، أشارت الصحيفة إلى أن الهدف الإسرائيلي بإسقاط حكم حماس في غزة، وتدمير أو إضعاف قدراتها العسكرية، يقابله حتى الآن أن كبار قادة الحركة الفلسطينية تمكنوا من الإفلات من الاعتقال، كما واصلت الجماعات المسلحة في غزة إطلاق الصواريخ على إسرائيل، بما في ذلك صاروخان وصلا إلى تل أبيب وضواحيها هذا الأسبوع، منوهة بأنه أمام هذا المشهد قد خفض المعلقون السياسيون وبعض الخبراء العسكريين توقعاتهم لتحقيق نصر سريع وحاسم.

وقال الكولونيل في قوات الاحتياط وزميل في معهد القدس للاستراتيجية والأمن ذي الميول المحافظة، جابي سيبوني: "لا ينبغي لأحد أن يتخيل أنه سيكون هناك موقف حيث نضع العلم على قمة التل ونقول: حسنًا، لقد انتصرنا، والآن ستصبح غزة سلمية وآمنة، لن يحدث ذلك"، مضيفا: "الحقيقة هي أننا سنقاتل في غزة لسنوات قادمة".

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غارات مكثفة تستهدف شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة

وردد آخرون هذا التقييم، حيث كتب بن كاسبيت، كاتب العمود السياسي والمنتقد منذ فترة طويلة لنتنياهو، في صحيفة "معاريف" أمس الجمعة: "لن تكون هناك صورة نصر". وأضاف: "إن إدراك أن القضاء على حماس هو هدف غير واقعي على المدى القصير يتسلل إلى ذهننا".

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، يوم الجمعة، على أن الحملة الإسرائيلية ستكون طويلة "وتتطلب الصبر". 

وفي شمال غزة، قال، في بيان بالفيديو، إن الجيش "يحقق تدريجيا الأهداف التي حددناها، وأولها تفكيك كتائب حماس، وتجريد الحركة من قدراتها السرية".

انتصار جيش الاسرائيلي غزة التقدم البطئ حماس

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