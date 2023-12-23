عاجل.. خسائر كبيرة تتكبدها إسرائيل أثناء الاجتياح البرى لقطاع غزة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقرير يكشف حجم الخسائر التي تتكبدها إسرائيل أثناء الاجتياح البري لقطاع غزة.

وأوضح التقرير أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تتكبد خسائر كبيرة في عملية الاجتياح البري لقطاع غزة، وهذا ما تظهره الأرقام التي يعلن عنها جيش الاحتلال.

وأشار التقرير إلى أنه حتى هذه اللحظة، قتل 140 جندي إسرائيلي في قطاع غزة منذ بدء الاجتياح البري، بينهم عدد كبير من الضباط وقادة التشكيلات العسكرية ضمن الفرق الأربعة التي تنخرط في عملية الاجتياح البري.

وبين التقرير، أن اللافت في الخسائر الإسرائيلية الكبيرة في الأفراد خاصة تأتي بين سقوف النخبة في جيش الاحتلال والتي تم تجهيزها لتخوض حروب الشوارع بدلًا من الحروب النظامية على مدى سنوات مضت، ولعل أبرز التشكيلات العسكرية الإسرائيلية التي شهدت خسائر كبيرة في صفوفها هو لواء جولاني سيء السمعة والمتهم بارتكاب جرائم حرب في حق الفلسطينيين منذ تأسيسه في فبراير من العام 1948.