السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إطلاق مبادرة "بلغني" لتلقي شكوى المواطنين بشأن "تعريفة الركوب" في قنا

محافظ قنا
محافظ قنا

أعلن عمر عبدالباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أنه سيتم التنسيق مع الرقابة الإدارية لاستقبال شكوى المواطنين المتضررين من عدم التزام سائقي الأجرة والسرفيس بخط السير أو التعريفة المقررة من خلال مبادرة "بلغنى".

وذلك في إطار تفعيل آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كل الخدمات المقدمة إليهم. 

وأضاف عبدالباقي، أن سيتم إتاحة أكثر من وسيلة لتلقي البلاغات من المواطنين، مثل: الصفحة الرسمية للمحافظة علي الفيسبوك " مكتب إعلام محافظة قنا (https://www.facebook.com/qena.governorate ) أو الاتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على الأرقام (0963329542 - 0963328472 - 0963337291) والخط الساخن 15541، مشيرًا إلى أن الجهات التنفيذية سوف تقوم بتلقي البلاغات والشكاوى التي يتم رصدها من خلال المبادرة أولًا بأول وإحالتها على الفور للجهات المختصة، بالإضافة إلى متابعة الشكوى والتواصل مع أصحابها لإفادتهم بما تم بصدد شكواهم.

قنا التعامل مع شكاوى المواطنين محافظ قنا محافظة قنا أشرف الداودي محافظ قنا

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