محافظ قنا يصل المستشفى العام لمتابعة حالة المصابين باختناق فى مدرسة "تحيا مصر"

انتقل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إلى مستشفى قنا العام؛ للاطمئنان على الطلاب والمعلمات المصابين بحالات اختناق، وذلك بعدما تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووجَّه الداودي بضرورة تكليف الأطقم الطبية بمتابعة حالة المرضى من التلاميذ والمعلمات، وتوفير كل أوجه الرعاية اللازمة لهم.

ارتفاع أعداد المصابين

وارتفعت أعداد المصابين بحالات اختناق بين طلاب مدرسة "تحيا مصر" في مدينة قنا الجديدة لـ 33 طالبًا و7 معلمات، وتم نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد إصابة 33 طالبًا و7 معلمات داخل مدرسة "تحيا مصر" في مدينة قنا الجديدة، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث تم دفع مرفق الإسعاف في محافظة قنا بـ20 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة للتحقيق.