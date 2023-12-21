ارتفاع أعداد المصابين بحالات اختناق داخل مدرسة فى قنا الجديدة

ارتفعت أعداد المصابين بحالات اختناق بين طلاب مدرسة "تحيا مصر"، في مدينة قنا الجديدة، لـ33 طالبًا و7 معلمات، وتم نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بإصابة 33 طالبًا و7 معلمات داخل مدرسة "تحيا مصر"، في مدينة قنا الجديدة، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور دفع مرفق الإسعاف في محافظة قنا بـ20 سيارة إسعاف، وذلك لنقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة للتحقيق.