السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أرقام قياسية حققها الأهلى عقب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية

الأهلي
الأهلي

حقق فريق الأهلي، العديد من الأرقام القياسية الرائعة، عقب تتويجه بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية 2023، التي اختتمت أمس بالسعودية.

وكان الأهلي، قد توج بالمركز الثالث والميدالية البرونزية لمونديال الأندية، عقب تغلبه على أوراوا ريد دياموندز الياباني، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على استاد (الأمير عبدالله الفيصل) بجدة.

ويستعرض «الدستور» أبرز الأرقام القياسية التي حققها الأهلي عقب مشاركته في كأس العالم للأندية 2023.

يعد الأهلي أكثر الأندية مشاركة في كأس العالم للأندية بـ25 مباراة

- يعد الأهلي ثاني أكثر الفرق مشاركة في كأس العالم للأندية بـ9 مشاركات، خلف أوكلاند سيتي صاحب المركز الأول برصيد 11 مشاركة. 

- الأهلي يعد ثاني أكثر فريق يحقق الفوز في كأس العالم للأندية في 10 مباريات خلف ريال مدريد بـ 12 مباراة.

- الأهلي هو أكثر فريق يصل إلى نصف النهائي بـ6 مرات.

- الأهلي هو ثاني أكثر فريق يحصد ميداليات في كأس العالم للأندية متساويًا مع برشلونة بـ4 ميداليات، وخلف ريال مدريد بـ5 ميداليات.

- الأهلي هو أكثر فريق حافظ على نظافة شباكه في كأس العالم للأندية، وذلك في سبع مباريات.

- الأهلي هو ثاني أقوى خط هجوم في تاريخ كأس العالم للأندية بـ31 هدفًا خلف ريال مدريد 40 هدفًا متجاوزًا مونتيري المكسيكي "25 هدفًا" وبرشلونة الإسباني 23 هدفًا.

- التونسي علي معلول يرفع رصيده من الأهداف في المونديال لثلاثة أهداف وأول هدف له ليس من ركلة جزاء.

- علي معلول يصبح هداف اللاعبين الأجانب في الأهلي متساويا مع فلافيو. 

- أعلي معدل تهديفي في تاريخ الأهلي في كأس العالم للأندية مع مدرب واحد فقط، كان مع السويسرى مارسيل كولر برصيد 14 هدفا.

- حسين الشحات يصبح أكثر لاعب خوضًا للمباريات في تاريخ مونديال الأندية 15 مباراة.

- ياسر إبراهيم يعادل رقم سيرجيو راموس كثاني أكثر مدافع يسجل في تاريخ مونديال الأندية ٣ أهداف.

- الأهلي أول فريق يحقق برونزية المونديال أربع مرات، وذلك أعوام 2006 و2020 و2021 2023.

- الأهلي يحقق ثاني فوز له على فريق ياباني عبر تاريخه بالبطولة بعد نسخة كأس العالم للأندية عام 2012، عندما التقى فريق سانفريس هيروشيما في الدور الأول وفاز الأهلي بنتيجة 2-1.

- رفع فريق الأهلي رصيد انتصاراته أمام فرق آسيا إلى 5 انتصارات.

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