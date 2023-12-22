أول تعليق من جوارديولا بعد التتويج بكأس العالم للأندية

أبدى الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي، متفاجئًا بالتتويج بلقب بطولة كأس العالم للأندية 2023، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الفريق نجح بالفوز بكل ما يمكن خلال الموسم، في إشارة إلى الخماسية التاريخية.

وتوّج فريق سيتي، بمونديال الأندية التي استضافتها السعودية، للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه على فلومينينسي البرازيلي 4-0 خلال المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، الجمعة.

وقال جوارديولا في تصريحات عقب المباراة: «أمر لا يصدق نحن نختم الأمور بلقب إضافي فزنا بكل ما يمكن وهذا عمل جيد».

وعن أداء اللاعبين خلال سير المباراة قال جوارديولا: «كانت مباراة جميلة كنا محظوظين بالضغط العالي والتسجيل مبكرًا وكنان علم أن الأمور صعبة كنا الأفضل اداءً »

وأضاف: «دفعت بجوليان ألفاريز في الهجوم ولم يخذلنا وكان له تأثير قوي».

وأكمل فريق الإسباني بيب جوارديولا المدرب، الخماسية التاريخية، حيث بات أول فريق إنجليزي يفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، في موسم واحد.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف أحرزه جوليان ألفاريز بعد مرور 40 ثانية فقط على بداية اللقاء، ليصبح هذا الهدف هو الأسرع في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف مانشستر سيتي الهدف الثاني في الدقيقة 27 عندما مرر فيل فودين كرة عرضية من الناحية اليسرى من داخل منطقة الجزاء لتصطدم بقدم نينو، مدافع فلومينينسي قبل أن تعانق الشباك لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، سجل مانشستر سيتي الهدف الثالث في الدقيقة 72عن طريق فيل فودين، قبل أن يسجل جوليان ألفاريز الهدف الثاني له والرابع لمانشستر سيني في الدقيقة 88.

ويشارك فريق مانشستر سيتي في البطولة بعدما توج للمرة الأولى في تاريخه بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

فيما يشارك فلومينينسي بعدما توج أيضا بلقب كوبا ليبيرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه.

وبدأ مانشستر سيتي مشواره في البطولة من الدور قبل النهائي حيث فاز على أوراوا ريد دياموندز الياباني بثلاثة أهداف نظيفة.

فيما بدأ فلومينينسي مشواره من الدور قبل النهائي أيضا، حيث فاز على الأهلي المصري بهدفين نظيفين.

وأصبح مانشستر سيتي أول فريق إنجليزي يحقق اللقب في مشاركته الأولى، بعدما فشل مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي في ذلك. إذ فشل مانشستر يونايتد في تحقيق لقب نسخة 2000، وفشل ليفربول في 2005 وتشيلسي في 2012.

وأصبح جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أول مدرب يفوز بأربعة ألقاب في كأس العالم للأندية، ليفك الشراكة مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، الفائز باللقب ثلاث مرات.

وتوج جوارديولا مع برشلونة باللقب مرتين في عامي 2009 و2011، وحققه مع بايرن ميونيخ في عام 2013.