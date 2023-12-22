السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يتسلم ميدالية البرونزية كأفضل ثالث ناد فى العالم

الأهلي
الأهلي

تسلم منذ قليل، النادي الأهلي بقيادة قائد محمد الشناوي، ميداليات البرونزية على منصات التتويج في المراسم النهائية لحفل ختام كأس العالم للأندية 2023 بجدة.

توج فريق الأهلي، بطل أفريقيا، بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، للمرة الرابعة في تاريخه، عقب فوزه على أوراوا ريد دياموندز الياباني، بطل آسيا، 4 - 2 خلال مباراة تحديد المركز الثالث التي جمعتهما اليوم الجمعة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي 2 - 1، حيث بادر الفريق بتسجيل هدفين عن ياسر إبراهيم في الدقيقة 19 وبيرسي تاو في الدقيقة 25، قبل أن يسجل جوزيه كانتي هدف أوراوا الأول في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، سجل أوراوا هدف التعادل عن طريق ألكسندر سكولز من ركلة جزاء في الدقيقة 54، قبل أن يسجل الأهلي الهدف الثالث في الدقيقة 60 عن طريق تسديدة من علي معلول اصطدمت بقدم يوشيو كويزومي.

وأهدر علي معلول فرصة تسجيل الهدف الرابع للأهلي بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 75، لكنه عاد وسجل الهدف الرابع في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وكان الأهلي حصد الميدالية البرونزية ثلاث مرات سابقة أعوام 2006 و2020 و2021، فيما حصد أوراوا الميدالية البرونزية في عام 2017.

وهذه هي المشاركة التاسعة للأهلي في البطولة، والثالثة لأوراوا في البطولة.

الاهلى الشناوي ميداليات البرونزية كأس العالم للأندية 2023 كأس العالم للأندية

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