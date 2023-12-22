السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس الإنجيلية يشارك في الاحتفال بإنتاج منهج "الكلمة والحياة" لخدمة مدارس الأحد

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في الاحتفال بإنتاج منهج "الكلمة والحياة" لخدمة مدارس الأحد، وذلك بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، بمشاركة دار الكتاب المقدس، بحضور  الدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، الدكتور القس اسطفانوس زكي، أمين عام رئاسة الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس يوسف سمير، راعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، الدكتور القس صموئيل رزفي، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية، والقس وجدي جميل، رئيس مجمع القاهرة الانجيلي، والشيخ أمير إلهامي، مدير دار الكتاب المقدس، والقس مخلص وليم، نائب رئيس مجلس التربية لسنودس النيل الإنجيلي، الدكتور وفاء فوزي، المشرف العام على إخراج المنهج، وعدد من الشركاء والخدام المشاركين في عمل منهج "الكلمة والحياة".

 الدكتور القس أندريه زكي: منهج "الكلمة والحياة" عمل مهم ومؤثر وله دور كبير في مستقبل خدمة مدارس الأحد

قدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة لكنيسة مصر الجديده الإنجيلية، ودار الكتاب المقدس، على المجهود المخلص في إنتاج هذا العمل "العظيم"، كما وجه الشكر لجميع الخدام المشاركين في منهج "الكلمة والحياة" لخدمة مدارس الأحد، معبرًا عن اعتزازه الكبير بهذا العمل المهم والمؤثر.

 وأضاف الدكتور القس أندريه زكي: "التعليم المبني على التلقين غير قادر على إخراج خادم مبدع، وحتى نكون قادرين على صناعة جيل مختلف يستطيع التغيير، نحتاج إلى تعليم نقدي مرتبط بالواقع".

هذا وشارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل انضمام أعضاء جدد للكنيسة الإنجيلية ببني سويف، اليوم الجمعة، وشارك في فعاليات الحفل الدكتور القس اسطفانوس زكي، أمين عام رئاسة الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس خليل إبراهيم، رئيس مجمع الأقاليم الوسطى، والدكتور فريدي البياضي، عضو المجلس الإنجيلي العام، والأسقف عادل هارون، رئيس مذهب نهضة القداسة، والقس أكرم ناجي، عضو المجلس الإنجيلي العام وراعي الكنيسة الإنجيلية ببني سويف، والقس عادل جاد الله، عضو المجلس الإنجيلي العام، والقس عصام فائق، راعي الكنيسة الإنجيلية بالسادات، والشيخ وحيد زغلول، رئيس مجلس شؤون الشيوخ لسنودس النيل الإنجيلي، والشيخ عماد إسكندر، عضو مجلس المؤسسات التعليمية، والدكتورة سها صموئيل، عضو مجلس المؤسسات التعليمية، كما شارك بالحضور الشيخ ناصر صادق، والشيخ رضا البطل، عضوا المجلس الإنجيلي العام.

وفي بداية خطاب الحفل قدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة لجميع الأعضاء الجدد، كما هنأ راعي الكنيسة القس أكرم ناجي، معبرًا عن سعادته الكبيرة بمشاركة شعب الكنيسة الإنجيلية ببني سويف الاحتفال اليوم.

وأضاف الدكتور القس أندريه زكي: "السيد المسيح قبل الجميع دون تمييز، وتجاوز الحواجز من أجل رؤية جديدة وبناء جديد، يا أحبابي نستطيع الصمود الروحي أمام التحديات الفكرية والروحية، ونتمسك بكلمة الله لنعبر ونحقق الهدف".

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