الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البيزنطية تحتفل بذكرى القدّيسة العظيمة في الشهيدات أنسطاسيّا المنقِذة من السِّحر

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى القدّيسة العظيمة في الشهيدات أنسطاسيّا المنقِذة من السِّحر التي استشهدت في روما حول سنة 290، وتدعى "الرومانية" وقد قضت حياتها بعد ترمّلها في خدمة المرضى والبؤساء.

العظة الاحتفالية

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: العالم يزول، ونحن نزول معه، الملوك والأباطرة، كلّ شيء يزول. نندفع إلى الأبديّة التي منها لن نعود أبدًا، لا يتعلّق الأمر إلّا بشيء واحد فقط: خلاص نفسنا المسكينة. لم يكن القدّيسون متعلّقين بخيرات الأرض؛ لم يفكّروا إلّا في خيرات السماء، وعلى العكس من ذلك، فإنّ شعوب العالم لا يفكّرون إلّا في الوقت الحاضر.

يجب أن نفعل مثل الملوك. عندما يعلمون بأنّه سوف يتمّ خلعهم عن عروشهم، يرسلون كنوزهم أمامهم؛ هذه الكنوز تنتظرهم. كذلك، يرسل المسيحيّ الصالح كلّ أعماله الصالحة إلى بوّابة السماء. 

إنّ الأرض هي جسر لنتخطّى الماء. تُستخدَم فقط لتسند أقدامنا، نحن في هذا العالم ولكنّنا لسنا من هذا العالم، إذ نقول كلّ يوم: "أبانا الذي في السماوات، "يجب علينا إذاً أن ننتظر مكافأتنا عندما سنكون "في بيتنا" أي في المنزل الأبويّ.

وأيضا شارك المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للكنيسة البيزنطية للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، في سهرة روحية، بكنيسة مريم سيدة السلام، بجاردن سيتي، استعدادًا لعيد الميلاد المجيد.

جاء ذلك بحضور الأرشمندريت جورج فراس، راعي الكنيسة، والأب سليمان كشاشه المخلصي، حيث تضمنت الأمسية الميلادية كلمة روحية من الأب المطران، كما قدم كورال الشباب، باقة من الترانيم الميلادية.

تضمن السهرة الروحية أيضًا السجود أمام القربان المقدس، بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي حول "الميلاد"، من السيد يوسف تيناوي، متأملين فيما عاشوه الرعاة، انطلاقًا من الفيلم التسجيلي.

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