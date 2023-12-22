الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة عبدالخالق: مصر تعرب عن تقديرها للجهود المقدمة لإنقاذ الوضع الإنسانى بفلسطين

السفير أسامة عبدالخالق
السفير أسامة عبدالخالق

قال السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن مصر تعرب عن تقديرها للسكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لكل ما قام به في الفترة الأخيرة من جهود ومطالباته المستمرة بوقف إطلاق نار إنساني، وفتح عناية مجلس الأمن الدولي لما يثيره الوضع الإنساني في فلسطين من تهديد للسلم والأمن الدوليين.

وأضاف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار بشأن توسيع نطاق المساعدات إلى غزة، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر أيضًا تعرب عن تقديرها للمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، وكافة الأبطال العاملين في أونروا، للتضحيات التي قدمتها الوكالة والجهود المضنية التي بذلتها في ظل أصعب الظروف في غزة، إضافة لقيام المفوض العام لمخاطبة الجمعية العامة لتسليط الضوء على انهيار الوضع الإنساني في القطاع، وهو ما عزز من مساعينا لتقديم مشروع القرار الذي اعتمد اليوم.

وتابع: "نتطلع بعد أن قام مجلس الأمن اليوم بالنهوض بمسئوليته بإصدار ذلك القرار إلى قيام أجهزة ووكالات الأمم المتحدة فورًا وبدون إبطاء بوضع هذا القرار موضع التنفيذ من خلال تضافر جهودها لصياغة خطة تنفيذية تحول هذا القرار إلى آلية فاعلة على الأرض بالتنسيق مع المجتمع الدولي الذي ندعوه لحشد الموارد المالية والبشرية اللازمة بما يحقق أهداف هذا القرار المتمثل في نفاذ إنساني مستدام وكافٍ دون عوائق في القطاع".

مندوب مصر وقف إطلاق نار إنساني مجلس الأمن الوضع الإنساني فلسطين القاهرة الإخبارية

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