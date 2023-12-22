الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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لينك صحيفة أحوال معلم أزهر بالاسم على الأكاديمية المهنية للمعلمين 2024

لينك صحيفة أحوال
لينك صحيفة أحوال معلم أزهر

ننشر لكم لينك صحيفة أحوال معلم أزهر بالاسم على الأكاديمية المهنية للمعلمين 2024، حيث يبحث الكثير من المعلمين والمعلمات بالأزهر الشريف 2024-2023، عبر محرك البحث الشهير «جوجل»، وذلك من أجل التعرف علي الترقيات الجديدة وتعزيز مسيرتهم المهنية.

لينك صحيفة أحوال معلم أزهر بالاسم على الأكاديمية المهنية للمعلمين 2024

وفي هذا الإطار، يستطيع المعلمين والمعلمات بالأزهر الشريف التعرف على الترقيات من خلال لينك صحيفة أحوال معلم أزهر بالاسم على الأكاديمية المهنية للمعلمين 2024، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي "1": تسجيل الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الرابط التالي: https://www.azhar.eg/education/.
الخطوة الثانية "2": الضغط على أيقونة “الأكاديمية المهنية للمعلمين”.
الخطوة الثالثة "3": اختيار “معلم الأزهر الشريف”.
الخطوة الرابعة "4": كتابة الرقم القومي للمعلم.
الخطوة الخامسة "5": الضغط على “تسجيل دخول”.
الخطوة السادسة "6": طباعة الاستمارة بعد تسجيل الدخول.
الخطوة السابعة "7": ادخال بيانات بيان حالة معلم أزهر.

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بيان حالة معلم الأزهر الشريف 2023-2024

وفي هذا السياق، يتضمن بيان حالة معلم الأزهر الشريف علي البيانات التالية:

أولًا البيانات الشخصية:

الاسم كامل، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، الجنسية، الحالة الاجتماعية، العنوان، المؤهل الدراسي، الدرجة العلمية، التخصص، والتاريخ الوظيفي.

ثانيًا البيانات الوظيفية:

مكان العمل، الوظيفة، الدرجة الوظيفية، الأجر، المكافآت، وتقدير أداء المعلم.

ثالثًا إنجازات المعلم:

الدورات التدريبية التي قام بالالتحاق بها، الأبحاث العلمية التي قدمها، الندوات والمؤتمرات التي شارك فيها، والجوائز التي حصل عليها.

أهمية بيان حالة معلم أزهر 2024

وفي هذا الجانب، نعرض لكم أهمية بيان حالة معلم أزهر 2024، تتمثل فيما يلي:

1) يظهر إنجازاتهم خلال العام الدراسي، ومدى التزامهم بالعمل، وبحسب ما تم الإعلان عنه من جانب الأزهر فإن الحصول على بيان حالة معلم أزهر مهم للغاية.
2) التعرف على درجات الترقية المختلفة بالقطاع الأزهري للعام الدراسي الجديد 2024، وهو المتبع داخل قطاع المعاهد الأزهرية.
3) يستطيع جميع المعلمين بالأزهر الشريف الدخول إلى الرابط الرسمي الخاص بالموقع الإلكتروني، من أجل ملء صحيفة حالة المعلم للعام الجاري، ولن يتمكن المعلمون من الحصول على الترقيات إلا إذا تم ملء الاستمارة.

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