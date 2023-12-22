الجمعة 22 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حسام موافى يُحذر: "إوعوا تعملوا كده مع ولادكم"

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أولياء الأمور من ارتكاب بعض الأفعال الخاطئة في تربية أبنائهم.

وقال: "لا تقللوا من جهد أبنائكم، ابنتك عندما تكون متفوقة بين أقرانها، فلا يوجد فرق بين أن تكون الأولى أو العاشرة، لا تعاملها بقسوة لأنها سوف تكرهك، وإياك أن تُكره بنتك الصغيرة في الرجال بسببك، الأب في نظر ابنته رجل، لأنها لن تكون سعيدة في زواجها".

وأضاف موافي خلال برنامج "ربي زدني علمًا" المذاع عبر قناة صدى البلد،  أن الرجل الحنون هو أب حنون، ويتمنى لابنته رجلًا مثله، "إذا كان زوج الابنة عنيفًا لن تعيش سعيدة". 

ووجه الدكتور حسام موافي، رسالة للأبناء، قائلًا: "إياكم أن تحاسبوا آباءكم على الألفاظ، وإنما حاسبوهم على النوايا، فالأب والأم نواياهما حسنة".

حسام موافي برنامج ربي زدني علم ا تربية الأبناء أولياء الأمور نصائح لأولياء الأمور

الأكثر قراءة

لحظة صراخ جنود الاحتلال بعد استهدافهم فى غزة (فيديو)

عاجل.. مصر تُرحب بإنشاء آلية برعاية أممية من أجل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

جلسة أخيرة لتجديد تعاقد فتوح واللاعب يوافق على تخفيض مطالبه المالية

جلسة تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة (مباشر)

"احذروا الدولار المجمد".. خالد أبو بكر: جناية وقيمته هتروح عليك

مونديال الأندية.. كولر: الحياة أصبحت قاسية وأحاول إسعاد جماهير الأهلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

سارة شريف

لايعرفان بعضهما

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «2»

وائل لطفي

سليم حسن

محاسن السنوسي

"ماسبيرو زمان".. حاضر ومستقبل

محمد رفعت

القادم أخطر!

د.كريمة الحفناوى

حماية النساء أولوية

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر