حسام موافى يُحذر: "إوعوا تعملوا كده مع ولادكم"

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أولياء الأمور من ارتكاب بعض الأفعال الخاطئة في تربية أبنائهم.

وقال: "لا تقللوا من جهد أبنائكم، ابنتك عندما تكون متفوقة بين أقرانها، فلا يوجد فرق بين أن تكون الأولى أو العاشرة، لا تعاملها بقسوة لأنها سوف تكرهك، وإياك أن تُكره بنتك الصغيرة في الرجال بسببك، الأب في نظر ابنته رجل، لأنها لن تكون سعيدة في زواجها".

وأضاف موافي خلال برنامج "ربي زدني علمًا" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الرجل الحنون هو أب حنون، ويتمنى لابنته رجلًا مثله، "إذا كان زوج الابنة عنيفًا لن تعيش سعيدة".

ووجه الدكتور حسام موافي، رسالة للأبناء، قائلًا: "إياكم أن تحاسبوا آباءكم على الألفاظ، وإنما حاسبوهم على النوايا، فالأب والأم نواياهما حسنة".