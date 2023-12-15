حسام موافي يكشف أسباب الإصابة بعرق النسا

أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أسباب الإصابة بعرق النسا، قائلًا: "إنه لا يوجد علاقة بين عرق النسا والزواج".

وأضاف الدكتور حسام موافي خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن عرق النسا هو تسمية خاطئة، حيث يوجد عصب اسمه "عصب النّسَا".

وعرف الدكتور حسام موافي معنى عصب النّسَا، قائلًا:" إن كل عصب له منبت من النخاع الشوكي، وعصب النسا من الأعصاب الكبيرة والذي يعتبر منبتها طويل، أي أنه يخرج من الفقرات رقم 4، 5 القطنية، و1، 2، 3 عجُزية، أي أن له 5 منابت.

وأوضح أنه عندما يحدث أي مشكلة في منبت عصب النسا، يصاب الشخص بآلام مبرحة، وأشهر شيء هو الغضروف، لافتا إلى أنه يوجد في مصر أطباء عمود فقري يرفع لهم القبعة، وقد يحتاج المريض إلى جراحة، وقد يكون منبت عصب النسا ملتهب، فعلى سبيل المثال قد يتسبب مرض السكر بإصابة هذه الأعصاب بالالتهاب، وقد يكون بسبب شيء داخل النخاع الشوكي.