مندوبة أمريكا: الأزمة فى غزة يجب أن تظل أولوية عمل مجلس الأمن

قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة يجب أن تبقى أولوية لعمل مجلس الأمن.

وأضافت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار بشأن توسيع نطاق المساعدات إلى غزة، نقلتها قناة “القاهرة الإخبارية"، أن مشروع القرار يسعى إلى تعيين مسئول أممي رفيع المستوى يراقب عملية المساعدات ويسرع آليات إدخالها إلى قطاع غزة.

وأوضحت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، أنه يجب على "حماس"، الموافقة على هدن إضافية لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة والإفراج عن المحتجزين.

ووافق مجلس الأمن الدولي في تصويته الثاني، على مشروع قرار لتسريع المساعدات إلى قطاع غزة، عقب استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) خلال التصويت الأول.

وصوتت 13 دولة على مشروع القرار بينما امتنع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، دون وجود أي معارضة.