روسيا وأمريكا تمتنعان عن التصويت لصالح مشروع قرار تسريع المساعدات إلى غزة

وافق مجلس الأمن الدولي في تصويته الثاني، على مشروع قرار لتسريع المساعدات إلى قطاع غزة، عقب استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) خلال التصويت الأول، بحسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وصوتت 13 دولة على مشروع القرار، بينما امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، دون وجود أي معارضة.

وقبل التصويت الأخير، استخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضد التعديلات الروسية على مشروع قرار بشأن قطاع غزة، حيث صوت للمشروع 10 أعضاء وعارضت الولايات المتحدة، بينما امتنع 4 أعضاء.