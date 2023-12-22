الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سفيرة فلسطين بأيرلندا: أمريكا تعانى عزلة دولية جراء تصويتها ضد وقف إطلاق النار

سفيرة فلسطين لدى
سفيرة فلسطين لدى أيرلندا

قالت جيلان وهبة، سفيرة فلسطين لدى إيرلندا، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعاني عزلة دولية في ظل تصويتها ضد وقف إطلاق النار بقطاع غزة، مشيرةً إلى أن أيرلندا تدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة.

وأضافت سفيرة فلسطين لدى إيرلندا، اليوم الجمعة، خلال مداخلة لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أيرلندا منذ اللحظات الأولى للعدوان دعت، وما زالت تدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن موقف أيرلندا يمثل انعكاسا للعلاقات القوية بين الشعبين الفلسطيني والأيرلندي.

وأوضحت سفيرة فلسطين لدى أيرلندا، أن الموقف الأيرلندي بشأن القضية الفلسطينية ثابت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدةً أن قطاع غزة ما زال تحت العدوان الإسرائيلي الذي لم يدع أي منطقة آمنة دون قصف.

القاهرة الإخبارية الولايات المتحدة ايرلندا فلسطين وقف إطلاق النار قطاع غزة العدوان الإسرائيلى القضية الفلسطينية

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