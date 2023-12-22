منظمات الإغاثة: خدماتنا قد تتوقف مع استمرار التصعيد في السودان

أعلنت جمعيات الهلال والصليب الأحمر، اليوم الجمعة، عن احتمالية وقف خدماتها في السودان مع استمرار أعمال العنف، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وفر أكثر من 300 ألف شخص من ولاية الجزيرة السودانية وعاصمتها “ود مدني” التي كان ينظر إليها على أنها ملاذ آمن خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ ثمانية أشهر.

وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان: "سنحاسب كل قائد مهمل، ومن كان مسؤولا عن هذا الانسحاب سيحاسب أيضا دون تهاون".

ويقول الجيش إنه سيحقق في "الانسحاب المفاجئ" الذي مكن قوات الدعم السريع شبه العسكرية من السيطرة على ود مدني.

وقد فر مئات وآلاف الأشخاص من المناطق غير الآمنة، مثل الخرطوم، إلى الجزيرة وود مدني.

المنظمة الدولية للهجرة

وفي سياق متصل، قالت المنظمة الدولية للهجرة، إن أحدث تصاعد في القتال في السودان أدى إلى نزوح ما يصل إلى 300 ألف شخص مع انتشار الصراع إلى ود مدني ثاني أكبر مدينة في البلاد.

وتقع ود مدني على بعد حوالي 140 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة الخرطوم التي مزقتها الحرب وتقع في قلب ولاية الجزيرة المعروفة بسلة خبز السودان.

وفر ما يقرب من نصف مليون شخص إلى الولاية منذ اندلاع الحرب في أبريل بين الجيش السوداني وجماعة عسكرية منافسة تعرف باسم قوات الدعم السريع.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة أن الآلاف قد نزحوا مرة أخرى بعد الاشتباكات التي اندلعت في ضواحي ود مدني في 15 ديسمبر.

وقالت إيمي بوب، المديرة العامة للوكالة: "إن هذه مأساة إنسانية ذات أبعاد هائلة، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الأليمة بالفعل في البلاد".

وقد لجأ الأشخاص المتضررون من القتال إلى دول مجاورة أخرى، كما عبر العديد منهم الحدود إلى جنوب السودان.

وبحسب ما ورد فر بعض الفارين سيرًا على الأقدام ويلجأون إلى مناطق مفتوحة وملاجئ مؤقتة ومدارس وفي المجتمعات المضيفة، وفقًا للتقارير.