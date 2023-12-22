الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حزب الله: استهدفنا ثكنة إسرائيلية فى قرية طربيخا اللبنانية

استهداف ثكنة إسرائيلية
استهداف ثكنة إسرائيلية

أعلن حزب الله عن استهداف ثكنة إسرائيلية في قرية طربيخا اللبنانية، حسبما أفادت قناةالقاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

كما أعلن حزب الله عن استهداف حشود للاحتلال بمحيط ثكنة شوميرا وتحقيق إصابات، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

 إطلاق 5 صواريخ بمحيط مستوطنة "مرجليوت"

وكانت "القاهرة الإخبارية" قد أفادت بأن حزب الله أطلق 5 صواريخ بمحيط مستوطنة "مرجليوت" الواقعة على الحدود مع لبنان؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام عبرية.

ودوّت صافرات الإنذار في الجليل الأعلى، أمس، حيث أفادت "القاهرة الإخبارية" بأن هناك تصعيدًا كبيرًا على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية، مفيدة بأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت مسيرة أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه الجليل الأعلى.

حزب الله ثكنة إسرائيلية قرية طربيخا طربيخا اللبنانية القاهرة الإخبارية

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"القاهرة الإخبارية": حزب الله يستهدف حشودًا للاحتلال بمحيط ثكنة شوميرا

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