الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": حزب الله يستهدف حشودًا للاحتلال بمحيط ثكنة شوميرا

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله، عن استهداف حشود للاحتلال بمحيط ثكنة شوميرا وتحقيق إصابات، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

 وكانت "القاهرة الإخبارية" قد أفادت بأن حزب الله أطلق 5 صواريخ بمحيط مستوطنة "مرجليوت" الواقعة على الحدود مع لبنان؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام عبرية.

 

تصعيد كبير على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية

ودوّت صافرات الإنذار في الجليل الأعلى، أمس، حيث أفادت "القاهرة الإخبارية" بأن هناك تصعيدًا كبيرًا على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية، مفيدة بأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت مسيرة أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه الجليل الأعلى.

حزب الله إسرائيل القاهرة الإخبارية ثكتة شوميرا إصابات بالجيش الإسرائيلي

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